هاني مهنا يكشف وصية الراحل فاروق الفيشاوي قبل وفاته

قال الموسيقار هاني مهنا إن الراحل فاروق الفيشاوي أوصاه قبل وفاته، بألا يترك ابنائه الفنان أحمد وعمر الفيشاوي.





وأضاف في تصريح لصدى البلد: وكان دائما يقول لي، الحمد الله أنا أطمنت علي أحمد فأصبح فنان كبير ومشهور ويتمتع بموهبة وتزوج ويعيش في استقرار ، كل قلقي علي عمرو لانه مريض في المخ ويحتاج الي الرعاية لا تتركه ياهاني واطمن عليه، فأريد أن أوضح أمرا هاما فاروق ترك لأولاده أموالا تجعلهم يعيشون حياة مستقرة .





وتوفي الفنان فاروق الفيشاوي فجر يوم الخميس 25 يوليو، بعد صراع مع مرض السرطان، عن عمر يناهز 67 عامًا.





وعانى فاروق الفيشاوي من أزمة كبيرة على خلفية مرض السرطان الذي أصابه، ومكث في أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين، وكانت حالته متدهورة للغاية.



