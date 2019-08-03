برلماني: مبادرة حياة كريمة تستهدف تغيير نمط حياة القرى الأكثر فقرا

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان: إن مبادرة حياة كريمة للقرى الأكثر فقرا تعتبر مهمة للغاية، خاصة بالتزامن مع التقرير الذى أصدره الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بعد تحديده لهذه المناطق بدقة والتى تحتاج إلى نظرة برفع معدلات النمو فيها، خاصة وأن الوضع سيئ فيها وهى محافظات أسيوط وسوهاج.





وأشار عمر، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أن مبادرة حياة كريمة سيكون لها تأثير كبير على تغيير نمط الحياة فى هذه المناطق الأكثر فقرا ، خاصة وأن هذه المناطق محرومة من أبسط حقوقها متمثلة فى الوحدات الصحية والمدارس والصرف الصحى، والتى تؤثر على نسب الفقر.





وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن التركيز على تحسين خدمات الصرف الصحى والوحدات الصحية والمدارس سيغير من حياة القانطين فى المناطق الأكثر فقرا.





وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد شهد خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الوطني السابع للشباب، الذي أقيم الثلاثاء والأربعاء الماضيين، بالعاصمة الإدارية الجديدة، إطلاق مبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر فقرًا.





ووفقا للمبادرة فإنه يتم تقسيم القرى إلى 3 فئات حسب نسبة الفقر في هذه القرى بالإضافة إلى استهداف الأسر الأكثر احتياجا والأيتام وذوي الاعاقة ، وقد تم العمل بالتعاون مع الشركاء من الشباب المتطوعين والمؤسسات الحكومية ووزارتيّ التضامن والتخطيط والهيئات الأهلية.





وتم وضع آلية للرصد والمتابعة لتنفيذ المبادرة بشكل دوري ورصد ردود أفعال المواطنين ونقله للجهات المعنية وإيصال المقترحات المتعلقة بتفعيل المبادرة وتجميع البيانات ووضعها أمام متخذي القرار.



