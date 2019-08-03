الانتهاء من تصليح خط طرد المياه الرئيسي بالأقصر..صور

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر فى بيان لها، اليوم السبت الانتهاء من أعمال الإصلاح والصيانة لكسر بخط طرد محطة مياه الأقصر الرئيسية بوسط المدينة، والذى تسبب في قطع المياه لعدة ساعات طويلة منذ مساء أمس الجمعة، حتى اليوم السبت، وسط حالة من الغضب والاستياء انتابت المواطنين.



وأوضح البيان، أنه تم قطع المياه عن أغلب منازل مدينة الأقصر بأكملها، وذلك عقب حدوث كسر مفاجئ بخط طرد ٥٠٠ مم بمحطة مياه الأقصر الرئيسة، وبعد ساعات من العمل نجح فريق التدخل بالشركة من الانتهاء من أعمال الإصلاح والصيانة وضخ المياه للمدينة من جديد.



وناشدت الشركة جميع المواطنين الذين لديهم أي مشكلات بالمياه، سرعة الاتصال بأرقام تليفونات الخط الساخن لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، للإبلاغ عن أعطال المياه والصرف وهي: (125 يتم الاتصال به من خط أرضي – وأرقام 0952282406 - 0952284116 – 01147999752).

