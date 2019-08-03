3 مبادرات مجتمعية لمواجهة البطالة والأمية وحصر الفئات الخاصة بالوادى الجديد

قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد: إن هناك توجيهات لرؤساء المراكز والقرى باستكمال جميع المبادرات التي تم إطلاقها بداية من العام الجاري؛ مشيرا إلى أن هناك 3 مبادرات يتم تنفيذهم بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية بهدف النهوض بالمجتمع.





وأضاف الزملوط أنه يتم استكمال مبادرة حصر البطالة والتي تشمل شباب الخريجين من التعليم العالي والمتوسط وفوق المتوسط وذلك بهدف إعداد قاعدة بيانات متكاملة لهم وتوفير فرص عمل لهم في القطاع الخاص او دعمهم فى المشاريع الخاصة.





كما يتم أيضا استكمال مبادرة حصر ذوى الاحتياجات الخاصة بكافة القرى والمدن بهدف تقديم الدعم اللازم لهم وتقديم البرامج العلاجية لهم ، خاصة إن المحافظة تقوم حاليا بتنفيذ مركز لتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة والذي يعتبر من اكبر المراكز التي يتم تنفيذها بالصعيد.



