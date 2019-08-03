القاهرة السينمائي يكرم يوسف رزق الله بعد رحيله بطريقة خاصة ..فيديو

قالت رشا حسني الناقدة الفنية، مبرمجة مهرجان القاهرة السينمائي، إن قرار إبقاء اسم الراحل المخرج الكبير يوسف رزق الله مديرًا فنيًا للدورة 41 هو تكريم مستحق للراحل الذى أفنى حياته للفن والدراما ، لافتة إلى أنها كانت من سعداء الحظ بالعمل بمهرجان القاهرة منذ عام 2016 بالتنصيب مدير تحرير الكتالوج والذى كان يشرف عليه مباشرة المخرج الراحل يوسف رزق الله.





وأكدت مبرمجة مهرجان القاهرة السينمائي ، خلال مداخلة هاتفية على برنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "TEN" اليوم، السبت، أن المخرج الراحل يوسف رزق الله قامة فنية كبيرة فى مجال السينما والتثقيف الدرامى، لافتة إلى أن الأخير كان رجلًا مولعًا بالأفلام والدراما العالمية وأخذها على عاتقه، وكانت رسالته فى الحياة، وكان متواضعًا وراقيًا يصعب وصفها.





ولفتت مبرمجة مهرجان القاهرة السينمائي ، إلى إن المخرج الراحل يوسف رزق الله ، كان يمتاز بالتواضع والشغف الدؤوب ومتابعة كل ما يدور فى السينما والمهرجانات العالمية لافتة إلى أنه كان مولع بتغطية المهرجانات العالمية عن طريق سفر المعدين والمخرجين.





وتابعت مبرمجة مهرجان القاهرة السينمائي أن الراحل يوسف رزق الله قرر فى إحدى السنوات أن يرفع الأعباء المادية عن ماسبيرو عن طريق اتفاقه مع إحدى الشركات العالمية لتأجير المعدات من الخارج للبعد نهائيًا عن دفع مبالغ طائلة من التأشيرات والسفر للخارج.