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حوادث

الرئيس التنفيذي لبعثة الحج: لا مفقودين بين صفوف الحجاج المصريين

السبت 03/أغسطس/2019 - 12:43 م
اللواء عمرو لطفي
اللواء عمرو لطفي الرئيس التنفيذي لبعثة الحج الرسمية
ا ش ا
أكد اللواء عمرو لطفي، الرئيس التنفيذي لبعثة الحج الرسمية، عدم وجود أي حالات لمفقودين بين صفوف الحجاج المصريين، بفضل غرف العمليات المتمركزة بمكة المكرمة والمدينة المنورة وكارت التعارف لكل حاج وتقنية "كيو آر كود" التي تتيح قراءة بيانات كل حاج كاملة.

وأوضح اللواء عمرو لطفي - في تصريح لموفد وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى الأراضي المقدسة اليوم، السبت - أن هناك ٣ غرف عمليات إحداها مركزية في مكة المكرمة وواحدة في جدة والأخرى بالمدينة المنورة وسيكون لها دور مهم خلال بدء المشاعر والتصعيد لعرفات والنفرة إلى المزدلفة ثم منى.

من جانبه، قال اللواء وائل حافظ، من قطاع الشئون الإدارية بوزارة الداخلية ورئيس غرفة العمليات المركزية، إنه وللمرة الأولى هذا العام، تم استحداث تكامل بين غرفة العمليات المركزية ببعثة حجاج القرعة بوزارة الداخلية وبين وزارتي الطيران والصحة المصريتين ووزارة النقل السعودية لمتابعة الحاج بصورة لحظية.

وأوضح اللواء وائل حافظ أن التكامل بين غرفة العمليات وبين وزارة الصحة أتاح معرفة الحالة الصحية لكل حاج وحصر أعداد المرضى ممن يحتاجون إلى رعاية طبية خاصة؛ بالتنسيق مع المستشفيات السعودية لتوفير العلاج اللازم لهم، كما تم التنسيق مع وزارة النقل السعودية لتوفير أجهزة تحديد المواقع والتتبع (gps) لمتابعة خطوط سير حافلات حجاج القرعة وأماكنها بصورة دقيقة.

وأكد اللواء وائل حافظ أنه حتى الآن لا توجد أي حالات لتائهين، وذلك بفضل كارت التعارف الموجود مع كل حاج من بعثة القرعة، وبه رقم الهاتف السعودي والذي تم تسليمه لكل حاج، والذي يتيح الوصول إليه وتحديد مكانه والتواصل معه، بالإضافة إلى رقمه القومي واسمه ورقم جواز سفره.

وأضاف اللواء وائل حافظ أنه تم استحداث مجسم للفنادق التابعة لحج القرعة لتسهل عملية شرح الطرق المؤدية إلى الفنادق للتائهين، فضلا عن تجربة إطلاق تطبيق إلكتروني يتم تحميله على هاتف كل حاج وبه إرشادات له حول كيفية الوصول لمحل إقامته في الفندق أو الحرم المكي.

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