ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الشباب الأفريقي يردد النشيد الوطني ويهتف تحيا مصر في كواليس مؤتمر الشباب

السبت 03/أغسطس/2019 - 12:10 م
الشباب الأفريقي يردد
الشباب الأفريقي يردد النشيد الوطني ويهتف تحيا مصر
كـريـم الـخـطـيـب
عرضت الإعلامية لميس سلامة مجموعة من الفيديوهات تم تصويرها خلال مشاركتها في مؤتمر الشباب الوطني السابع، حيث التقط لقطات مع النماذج التى كرمها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر.

وتفاجئت لميس سلامة بمجموعة من الشباب الأفريقي المشارك في مؤتمر الشباب بالحديث باللغة العربية، وذلك خلال حفل تخرج البرنامج الرئاسي، مرددين: النشيد الوطني المصري وعبارة «تحيا مصر».

الجدير بالذكر أن الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسى، كرم عددا من شباب خريجي الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة، وذلك ضمن جلسات مؤتمر الشباب السابع.

وعقد المؤتمر في حضور عدد من المؤسسات الكبرى والمنظمات الدولية، بالإضافة إلي رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني.

ترشيحاتنا

مديحة كامل الفراشة التعيسة.. أصابها الحزن بأمراض مميتة.. فيديو

ارتفاع حصيلة الموجة ١٣ لإزالة التعديات لـ٢.٢ مليون متر و٨١ ألف فدان أراضي

موجز الرياضة.. إيقاف ميسي.. حقيقة انضمام إمام عاشور لـ الزمالك

لقد عرفت مسبقًا بأنّها ليست صديقة.. أصالة توجه رسالة للخائنة

العالم في خطر .. مشهد مروع لجبال جليدية تذوب في ثوان.. فيديو

فيديوجراف| استبعاد 10 فئات جديدة.. التموين تستكمل تنقية البطاقات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وائل كفوري يكشف جوانب شخصيته لوفاء الكيلاني في برنامج تخاريف.. الليلة

بلوزة بكتف واحد وبنطلون غريب.. شاهد أحدث إطلالة لـ بسمة بوسيل

20 صورة و13 فيديو من عزاء والدة هالة صدقي