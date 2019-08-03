الشباب الأفريقي يردد النشيد الوطني ويهتف تحيا مصر في كواليس مؤتمر الشباب

عرضت الإعلامية لميس سلامة مجموعة من الفيديوهات تم تصويرها خلال مشاركتها في مؤتمر الشباب الوطني السابع، حيث التقط لقطات مع النماذج التى كرمها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر.



وتفاجئت لميس سلامة بمجموعة من الشباب الأفريقي المشارك في مؤتمر الشباب بالحديث باللغة العربية، وذلك خلال حفل تخرج البرنامج الرئاسي، مرددين: النشيد الوطني المصري وعبارة «تحيا مصر».



الجدير بالذكر أن الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسى، كرم عددا من شباب خريجي الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة، وذلك ضمن جلسات مؤتمر الشباب السابع.



وعقد المؤتمر في حضور عدد من المؤسسات الكبرى والمنظمات الدولية، بالإضافة إلي رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني.