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رياضة

الرياضة تهنئ منتخب مصر لفوزه ببرونزية العالم لسباحة الزعانف

السبت 03/أغسطس/2019 - 01:38 م
صدى البلد
منتصر الرفاعى
هنأ وزير الشباب والرياضة خلال مكالمة هاتفية، سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصري والعربى للغوص والإنقاذ، ورجال الاتحاد بفوز مصر بأول ميدالية في بطولة العالم السباحة الزعانف المقامة حاليا بشرم الشيخ فى الفترة من 28 يوليو وحتى 4 أغسطس الجارى بمشاركة 31 دولة.

وطلب من رئيس الاتحاد نقل تهنئته للاعبين الفائزين متمنيا لهم دوام النجاح والتوفيق فى البطولات القادمة مؤكدا حرص وزارة الشباب والرياضة على تقديم كامل الدعم لهم.

كان منتخب مصر قد فاز صباح اليوم بالميدالية البرونزية ببطولة العالم للسباحة بالزعانف داخل المياه المفتوحة، حيث جاء في المركز الثالث بعد روسيا وأوكرانيا، ومثل مصر في السباق كل من مازن السيد لوجي ياسر وسلمي رمضان ومحمود وليد حيث سجلوا ساعة و٢١ دقيقة وثلاث ثوان.

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