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فن

ريم البارودي تخضع لحقن الكولاجين في الوجه

السبت 03/أغسطس/2019 - 01:41 م
صدى البلد
نورا نبيل
كشفت الفنانة ريم البارودي عن خضوعها لحقن الكولاجين في الوجه مؤخرًا ولم تتردد في الكشف عن صورها بعد الخضوع لهذه العملية التجميلية التي قام بها طبيب مصري شهير.

وكانت الفنانة ريم البارودي تمكنت من تحقيق نجاح كبير خلال الأيام الماضية من خلال مسرحية "جوازة مرتاحة"، والتي يشاركها بطولتها الفنان أحمد صفوت، حيث نجحت المسرحية في تحقيق إقبال كبير دفع صناعها لزيادة أيام العرض المتفق عليها.

مسرحية "جوازة مرتاحة" من تأليف أحمد الملواني، وإخراج محمد جبر.

من ناحية أخرى، تتواجد ريم البارودي بالدراما من خلال مسلسل "قيد عائلي"، والذي يضم نخبة كبيرة من النجوم.

ويشارك في بطولة هذا العمل نخبة كبيرة من النجوم، منهم عزت العلايلي وميرفت أمين وبوسي ومنة فضالي وأحمد زاهر.

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ريم البارودي تخضع لحقن الكولاجين في الوجه

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