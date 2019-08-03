رفع 5031 طن قمامة وإزالة 69 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بالدقهلية

أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية عن إزالة 69 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بمركز المنصورة خلال أسبوع ضمن الموجة الثالثة لإزالة التعديات.





وأضاف محافظ الدقهلية أنه تم رفع 5031 طن قمامة خلال شهر يوليو الماضي؛ إضافة إلى إزالة شدة خشبية لاعمدة الدور الرابع علوي بشارع صلاح الدين بحوض الزعفران ومصادرة المعدات المستخدمة،بالاضافة إلى ازاله عدد 2 حالة تعدي على أملاك الدولة بقرية طناح بمساحة 285 مترا.





وأكد محافظ الدقهلية استمرار حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات المباني لتنفيذ القانون وردع المخالفين والمتقاعسين والحفاظ على المال العام وموارد الدولة.



