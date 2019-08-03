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محافظات

رفع 5031 طن قمامة وإزالة 69 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بالدقهلية

السبت 03/أغسطس/2019 - 12:12 م
صدى البلد
همت الحسينى
أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية عن إزالة 69 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بمركز المنصورة خلال أسبوع ضمن الموجة الثالثة لإزالة التعديات. 

وأضاف محافظ الدقهلية أنه تم رفع 5031 طن قمامة خلال شهر يوليو الماضي؛ إضافة إلى إزالة شدة خشبية لاعمدة الدور الرابع علوي بشارع صلاح الدين بحوض الزعفران ومصادرة المعدات المستخدمة،بالاضافة إلى ازاله عدد 2 حالة تعدي على أملاك الدولة بقرية طناح بمساحة 285 مترا.

وأكد محافظ الدقهلية استمرار حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات المباني لتنفيذ القانون وردع المخالفين والمتقاعسين والحفاظ على المال العام وموارد الدولة. 

من جانبها قالت المهندسة سوسن مجاهد رئيس مركز ومدينة المنصورة: إنه منذ البدء فى تنفيذ الموجه الثالثة عشر لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وحتى اليوم الثامن تم تنفيذ عدد 69 حالة بمساحة 12826 مترا شملت 24حالة رى، 20حالة زراعة ،25 حالة أوقاف، بمساحة 2086 متر رى و1850 متر زراعة و 8890 متر أوقاف.
رفع 5031 طن قمامة وإزالة 69 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بالدقهلية
رفع 5031 طن قمامة وإزالة 69 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بالدقهلية
رفع 5031 طن قمامة وإزالة 69 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بالدقهلية
رفع 5031 طن قمامة وإزالة 69 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بالدقهلية

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