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حوادث

انتحار ممرضة لمرورها بضائقة مالية بالدقهلية

السبت 03/أغسطس/2019 - 12:41 م
صدى البلد
همت الحسينى
أقدمت ممرضة ببنى عبيد على الانتحار بتناول قرص سام يستخدم في حفظ الغلال لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب تراكم الديون عليها.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة بني عبيد من مستشفى دكرنس بوصول "سعدية. س"، 33 عاما، ممرضة، مقيمة بنى عبيد في حالة إعياء شديدة وقيء مستمر ادعاء تسمم.

وانتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبسؤال أسرتها، أكدوا أنهم فوجئوا بها تصرخ من الإعياء الشديد لابتلاعها قرصا ساما يستخدم فى حفظ الغلال، وأرجعوا سبب إقدامها على ذلك بسبب مرورها بحالة نفسية نتيجة ضائقة مالية شديدة لتراكم الديون عليها.

تم نقل المصابة إلى العناية المركزة بمستشفى المنصورة الدولي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة والتى كلفت المباحث بتحرياتها حول الواقعة.

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