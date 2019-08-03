خدمات| ثلاث وظائف حكومية خالية بديوان عام الأقصر

أعلن ديوان عام محافظة الأقصر، عن وجود ثلاث وظائف إدارية خالية متاحة وعلى الراغبين التقدم إليها وذلك عبر موقع الوظائف الحكومية.





وتشمل تلك الوظائف رئيس الإدارة المركزية للعلاقات العامة والإعلام، ومدير عام الإدارة العامة للإعلام، ومدير عام الإدارة العامة للإيرادات والتحصيل.





وتضمنت شروط التقدم لشغل تلك الوظائف، أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عال مناسب، وأن يكون قادرا على القيادة والتوجيه، وإجادة التعامل مع الحاسب الآلي، وأن يكون ملمًا باللغات الأجنبية، بالإضافة إلى إتمامه عامين على الأقل في وظيفة من وظائف الدرجة الأدنى مباشرة، أو خبرة كلية عملية لمدة لا تقل عن 16 عاما لغير العاملين بالحكومة والقطاع العام.



