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محمد الربيعي: الاجتماع العربي الثلاثي في بغداد خطوة لتحقيق التكامل الاقتصادي

السبت 03/أغسطس/2019 - 12:40 م
مصر والعراق والأردن
مصر والعراق والأردن
مـــحـــمــــد مــجــــــدي
قال السفير محمد الربيعي، أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية، إن اجتماع وزراء خارجية مصر والأردن والعراق، المنتظر انعقاده في بغداد غدا، الأحد، يعد خطوة جيدة على الطريق الصحيح لتفعيل التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول العربية بعضها البعض، داعيا إلى أن يتم تعميم المبادرة بين جميع الدول العربية.

وأضاف أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية، في تصريح لـ«صدى البلد»، أن الاجتماع سيكون أساس علاقة اقتصادية مهمة تربط الحدود والمصالح والجغرافيا بين الدول الثلاثي، وكذا دعم التبادل التجاري بينها، فالأردن لا تمتلك مواردا طبيعية والعراق يستورد العديد من سلعة من خارج الوطن العربي، في حين أن المنطقة العربية متوافر بها تلك السلع وبجودة عالية عن المستورد من خارجها، وأيضا الدول العربية لديها عمالة بشرية كبيرة يمكن الاستفادة منها، ومتوقع أن تصب مخرجات الاجتماع في تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الثلاث.

وأوضح السفير محمد الربيعي أن العراق في هذه المرحلة يسعى لربط منافذه البرية لتسهل النقل البري عبر حدوده البرية من الأردن إلى ميناء العقبة إلى مصر، وأيضا مد خط النفط العراقي من البصرة إلى الأردن إلى مصر.

وأشار أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية إلى أن المبادرة تتواءم مع قرارات القمم العربية المتعلقة بالتعامل مع الربط البري وانسيابية النقل بين الدول العربية، وأيضا الاستفادة من المواد الخام التي تمتلكها الدول العربية وإعادة تصنيعها وإضافة قيمة مضافة إليها بدلا من تصديرها في صورتها الخام، وأيضا زيادة حجم التبادل التجاري بين الدول العربية، والذي تقلص إلى 5% بسبب ثورات الربيع العربي وبعض الظروف السياسية التي تمر بها المنطقة العربية.

وأكد أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية أن المبادرة تأتي على الطريق الصحيح في التعاون المصلحي بين الدول العربية من خلال ربط منافذها بحريا وبريا وجويا، مشيرا إلى أن الاجتماع وما ينتظر أن يخرج عنه من قرارات واتفاقيات ينتظر أن تكون مكونا حقيقيا لنظام اقتصادي متطور يتماشى مع العولمة والانفتاح الذي يعيشه العالم حاليا.

وأفادت وزارة الخارجية العراقية بأن العراق سيستضيف اجتماعا ثلاثيّا على مُستوى وزراء خارجيّة العراق، والأردن، ومصر، غدا، الأحد، في الرابع من الشهر الجاري.

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