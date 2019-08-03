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محافظات

تجهيز 120 عروسا من غير القادرات بأجهزة منزلية ضمن مبادرة هنتمم الفرحة بالشرقية

السبت 03/أغسطس/2019 - 12:55 م
صدى البلد
محمد الطحاوي
أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تجهيز 120 عروسا من الفتيات غير القادرات بأجهزة منزلية متنوعة من مختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك ضمن تنفيذ مبادرة "هنتمم الفرحة" التي أطلقتها شركة "بي تك" للأجهزة الكهربائية بالتعاون مع بنك "الحياة الكريمة".

وأوضح محافظ الشرقية أن المبادرة تعتبر نموذجا يحتذى به للتأكيد على أهمية دمج جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية، لتوسيع قاعدة التكافل الاجتماعي والمشاركة في تحسين مستوى معيشة المواطنين من الأسر الأكثر احتياجًا، ومساعدة الشباب غير القادرين على الزواج وتجهيزهم وإتمام فرحتهم لبدء حياة جديدة وكريمة.

وأشار محافظ الشرقية إلى أن اختيار الحالات تم من خلال إجراء بحوث الحالة الاجتماعية، اللازمة بإدارات الشئون الاجتماعية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي للتأكد من ضمان وصول المساعدات لمستحقيها.

من جانبه، أكد الدكتور عادل عبد المجيد، مدير الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بالشرقية، أن مبادرة "هنتمم الفرحة" التي أطلقتها شركة "بي تك" للأجهزة الكهربائية بالتعاون مع بنك الحياة الكريمة قامت بتجهيز 120 عروسا من الفتيات غير القادرات على تحمل نفقات الزواج بأجهزة كهربائية (غسالة – بوتاجاز- مروحة - سخان - خلاط - فلتر مياه) وبطاطين ومفروشات متنوعة، وذلك بنادي ههيا كمساهمة لرفع المعاناة عن كاهل الشباب ومساعدتهم في تحسين معيشتهم وتحدي الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة وبداية حياة كريمة.

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