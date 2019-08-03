أردوغان يشن الحرب على اللاجئين السوريين.. نصري: أنقرة تعاملت معهم بشكل غير إنساني.. وفهمي: النظام التركي استولى على أموالهم

طارق فهمي: قوات الشرطة التركية شنت حملة مداهمات للمحلات السورية

أيمن نصري: أردوغان استضاف اللاجئين في تركيا ليحصل على مكاسب مادية

دانيز أوغلو: أردوغان لم يحترم أصلًا القوانين واللوائح الخاصة

حذرت صحيفة "الجارديان" في مقال لها من طريقة تعامل الرئيس التركي رجب أردوغان مع اللاجئين السوريين، ما يثير مخاوف من عمليات ترحيل جماعي تعرض حياة الآلاف للخطر، وكشف ذلك عن متاجرة أردوغان بقضية اللاجئين السوريين عقب انتهاء دورهم فى حصول تركيا على مليارات الدولارات من الغرب بداعي توفير متطلبات هؤلاء اللاجئين.وقال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية، إن السلطات التركية بدأت في ترجمة تصريحات أردوغان على أرض الواقع، حيث بدأت عناصر من قوات الشرطة والأمن في تركيا في شن حملة مداهمات للمحلات السورية، للتدقيق في إقامات السوريين وتراخيص العمل، كما أنها بدأت في توقيف السوريين واعتقالهم، ورحلت السلطات التركية 400 لاجئ سوري من إسطنبول إلى سوريا .وأضاف طارق فهمي أن تركيا أعلنت اعتقال نحو 4500 مهاجر في إسطنبول أغلبهم من السوريين، في إطار حملة استهدفت المهاجرين في تركيا، كما أن عمليات الاعتقالات طالت السوريين غير المسجلين ويتم إرسالهم إلى مخيمات اللاجئين على الحدود السورية، وتم إيقاف الخدمات الطبية المجانية المقدمة للسوريين كما تعرض عدد كبير من اللاجئين السوريين في تركيا إلى عمليات استغلال غير قانونية، وهناك اتهامات للحكومة التركية بالاستيلاء على أموال اللاجئين، نظرا لاستضافة تركيا ملايين اللاجئين السوريين، فهي تضغط بهم على أوروبا من جهة بتخويفها من دخولها (العودة المضادة الي الداخل الأوروبي بما تمثله من مشكلات حقيقية على الأمن الأوروبي).كما أن تركيا تعمل على توظيف الملف لأهداف سياسية واقتصادية كما تعمل على استثمار المشهد لحسابات مصلحية كما فعلت في مراحل متعددة من قبل وفي كل الاتجاهات، خاصة تجاه أوروبا، وهذا ما يشير إلى مخطط بارز لدى تركيا لحسم كثير من الموضوعات العالقة في الملف السوري وفصل ما هو سياسي عن ما هو استراتيجي، خاصة أن أردوغان طلب 6 مليارات دولار للتعامل في الملف، وقد حصل على جزء من هذا المبلغ وتوقفت بعدها المساعدات نتيجة للتجاوزات والانتهاكات في ملف حقوق الإنسان وضغط سياسيا للحصول للحاق بالاتحاد الأوروبي.من جانبه، وصف الحقوقي أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، ترحيل اللاجئين السوريين قسريا من تركيا واستخدام العنف معهم، بأنه تصرف غير إنساني يتعارض تماما مع المعايير الحقوقية الدولية التي تُلزم الدولة المُضيفة أن تتبع القواعد والضوابط الدولية في التعامل مع اللاجئين وتحديدا الاتفاقية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ٢٥ يوليو ١٩٥٢ والموقعة من ١٣٩ دولة، والتي بنيت على مجموعة من حقوق الإنسان الأساسية التي على الأقل يجب أن تكون معادلة للحقوق والحريات التي يتمتع بها الرعايا الأجانب.وأوضح رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، أن استضافة الدولة التركية للاجئين السوريين كان في الأساس صفقة أراد منها النظام التركي الحصول على مكاسب مالية وسياسية من الاتحاد الأوروبي بعد أن طلب رجب طيب أردوغان ٦ مليارات دولار، وقد حصل على جزء بسيط من هذا المبلغ وتوقفت بعدها المساعدات نتيجة التجاوزات والانتهاكات في ملف حقوق الإنسان، ثم ضغط سياسيا للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي وهو ما قوبل بالرفض القاطع.وقال أيمن نصري إن النظام التركي يتعرض لضغوط شعبية بسبب الركود الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم التي بلغت ٣٠٪؜ العام الماضي وفقدت الليرة التركي ٤٠٪؜ من قيمتها وارتفاع معدلات البطالة، مما أدى إلى حالة من الغضب تجاه السوريين الذين ينظر الأتراك للكثيرين منهم باعتبارهم عمالة رخيصة تستولي على الوظائف وتستفيد من الخدمات العامة، وهو الأمر الذي أدى لحدوث موجات عنف تستهدف متاجر وممتلكات السوريين.وأضاف رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف أن ملف اللاجئين السوريين خرج عن السيطرة وأصبح صداعا مزمنا في رأس النظام التركي في صفقة أراد منها تحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية خرج منها خالي الوفاض وغضب شعبي يهدد سيطرة حزب العدالة والتنمية على الوضع السياسي، ويعطي فرصة ذهبية للمعارضة التركية في الحصول على مكاسب سياسية في المستقبل القريب.بينما أكد دانيز أوغلو، عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب الجمهوري التركى المعارض والقيادى بالمعارضة التركية، أن تعامل أردوغان مع اللاجئين كورقة ضغط سياسية استخدمها في مساومته مع الأطراف الأخرى لتحقيق مكاسب شخصية وحزبية.وقال دانيز أوغلوا إن أردوغان لم يحترم أصلًا القوانين واللوائح الخاصة بحماية الإنسان فترة الحروب، وهو حتى الآن لم يعط صفة اللاجئ للسوريين الوافدين، بل تم تصنيفهم على أساس ضيوف.وأوضح عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب الجمهوري التركى المعارض والقيادى بالمعارضة التركية أن تعريف الضيف الوافد يعني تجريده من جميع الحقوق والالتزامات نحوه، وهي الصيغة التي أنفق عليها أردوغان بحق السوريين مع جماعة الإخوان المسلمين السورية.