موجز الأخبار| قرار من النائب العام ضد أحمد حسن وزينب.. طقس حار.. وسعر الدولار اليوم

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.
بعد تصوير ابنتهما حديثة الولادة.. النائب العام يأمر بفتح تحقيق مع أحمد حسن وزينب
أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بفتح تحقيق عاجل في البلاغ المقدم من المجلس القومي للطفولة والأمومة بشأن واقعة إساءة لطفلة وتعريضها للخطر، من خلال نشر فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
الأرصاد: طقس الأحد حار رطب على معظم المحافظات.. والعظمى بالقاهرة 37
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.
الدولار يسجل 16.61 جنيه للبيع .. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 3-8-2019
أبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم السبت، التقدم المُحرز في التفاوض بين "المجلس العسكري" الانتقالي وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، والذي أفضى إلى الوصول لاتفاق حول وثيقة "الإعلان الدستوري" في ساعة متأخرة مساء أمس.
كيف استقبل ميسي خبر إيقافه 3 أشهر ؟ ..صورة
فرض اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول"، عقوبة صارمة على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، بسبب تصريحاته المسيئة ضد مسؤولي الاتحاد.
تنسيق المرحلة الثانية 2019 .. ننشر قواعد القبول وطريقة التقديم بالمدينة الجامعية
أعلنت المدينة الجامعية بجامعة القاهرة استمرار فتح باب التقديم لمكتب تنسيق القبول بالمدن الجامعية بجامعة القاهرة من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للمدن الجامعية حتى 15 نوفمبر المقبل.
بعد غنائها في مؤتمر الشباب.. كارمن سليمان: سعيدة بمشاركتي وأتمنى حضوري في المؤتمرات القادمة
عرضت الإعلامية لميس سلامة فيديو يجمعها بالمطربة كارمن سليمان عقب غنائها في مؤتمر الشباب الوطني السابع.
المترو: قطع بشبكة الكهرباء وراء تعطل سكة بمحطة المرج الجديدة
أعلن أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، عن حدوث قطع بالشبكة الكهربائية بسكة رقم ٢ بمحطة المرج الجديدة صباح اليوم، السبت.
بعد تصوير ابنتهما حديثة الولادة.. النائب العام يأمر بفتح تحقيق مع أحمد حسن وزينب
أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بفتح تحقيق عاجل في البلاغ المقدم من المجلس القومي للطفولة والأمومة بشأن واقعة إساءة لطفلة وتعريضها للخطر، من خلال نشر فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
الأرصاد: طقس الأحد حار رطب على معظم المحافظات.. والعظمى بالقاهرة 37
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.
الدولار يسجل 16.61 جنيه للبيع .. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 3-8-2019
شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية استقرارا في تعاملات اليوم السبت 3 أغسطس 2019 وفقا لبيانات البنك المركزى المصرى، وسجل متوسط سعر الدولار الأمريكي نحو 16.5156 جنيه للشراء و16.6156 جنيه للبيع.
صحف السودان تُبرز اتفاق المجلس العسكري والحرية والتغيير على الوثيقة الدستورية
أبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم السبت، التقدم المُحرز في التفاوض بين "المجلس العسكري" الانتقالي وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، والذي أفضى إلى الوصول لاتفاق حول وثيقة "الإعلان الدستوري" في ساعة متأخرة مساء أمس.
كيف استقبل ميسي خبر إيقافه 3 أشهر ؟ ..صورة
فرض اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول"، عقوبة صارمة على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، بسبب تصريحاته المسيئة ضد مسؤولي الاتحاد.
تنسيق المرحلة الثانية 2019 .. ننشر قواعد القبول وطريقة التقديم بالمدينة الجامعية
أعلنت المدينة الجامعية بجامعة القاهرة استمرار فتح باب التقديم لمكتب تنسيق القبول بالمدن الجامعية بجامعة القاهرة من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للمدن الجامعية حتى 15 نوفمبر المقبل.
بعد غنائها في مؤتمر الشباب.. كارمن سليمان: سعيدة بمشاركتي وأتمنى حضوري في المؤتمرات القادمة
عرضت الإعلامية لميس سلامة فيديو يجمعها بالمطربة كارمن سليمان عقب غنائها في مؤتمر الشباب الوطني السابع.
المترو: قطع بشبكة الكهرباء وراء تعطل سكة بمحطة المرج الجديدة
أعلن أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، عن حدوث قطع بالشبكة الكهربائية بسكة رقم ٢ بمحطة المرج الجديدة صباح اليوم، السبت.