موجز الأخبار| قرار من النائب العام ضد أحمد حسن وزينب.. طقس حار.. وسعر الدولار اليوم

شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية استقرارا في تعاملات اليوم السبت 3 أغسطس 2019 وفقا لبيانات البنك المركزى المصرى، وسجل متوسط سعر الدولار الأمريكي نحو 16.5156 جنيه للشراء و16.6156 جنيه للبيع.





نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بفتح تحقيق عاجل في البلاغ المقدم من المجلس القومي للطفولة والأمومة بشأن واقعة إساءة لطفلة وتعريضها للخطر، من خلال نشر فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.أبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم السبت، التقدم المُحرز في التفاوض بين "المجلس العسكري" الانتقالي وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، والذي أفضى إلى الوصول لاتفاق حول وثيقة "الإعلان الدستوري" في ساعة متأخرة مساء أمس.فرض اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول"، عقوبة صارمة على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، بسبب تصريحاته المسيئة ضد مسؤولي الاتحاد.أعلنت المدينة الجامعية بجامعة القاهرة استمرار فتح باب التقديم لمكتب تنسيق القبول بالمدن الجامعية بجامعة القاهرة من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للمدن الجامعية حتى 15 نوفمبر المقبل.عرضت الإعلامية لميس سلامة فيديو يجمعها بالمطربة كارمن سليمان عقب غنائها في مؤتمر الشباب الوطني السابع.أعلن أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، عن حدوث قطع بالشبكة الكهربائية بسكة رقم ٢ بمحطة المرج الجديدة صباح اليوم، السبت.