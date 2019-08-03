الحرية المصرى يستعد لانتخابات الشيوخ والمحليات بافتتاح مقرات جديدة

أكد الدكتور صلاح حسب الله رئيس الحزب والمتحدث الرسمي بمجلس النواب أن الأمانة العامة للحزب كلفت أمناء الحزب بالمحافظات بالاستمرار فى فتح المقرات الجديدة للحزب بمختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والوحدات القروية على مستوى الجمهورية وذلك استعدادا للانتخابات القادمة لمجلس الشيوخ والمجالس الشعبية.





وقام اللواء بليغ العنانى الأمين العام لحزب الحرية المصرى بمحافظة دمياط بافتتاح ثانى المقرات لحزب الحرية المصرى بمركز كفر البطيخ بمشاركة المهندس علاء العدوى امين كفر البطيخ.





كما حضر الافتتاح عدد كبير من أعضاء الحزب وعلى رأسهم الامين العام المساعد محمدالهلالى والمهندس محمد أبو سمرة آمين عام دمياط الجديدة ، بالإضافة إلى مشاركة عدد من القيادات السياسية والحزبية ورجال الأعمال وأساتذة الجامعات وكوادر وقيادات الحزب بمحافظة دمياط وجماهير وأهالى كفر البطيخ.



