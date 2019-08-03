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برلمان

الحرية المصرى يستعد لانتخابات الشيوخ والمحليات بافتتاح مقرات جديدة

السبت 03/أغسطس/2019 - 02:19 م
الحرية المصرى يستعد
الحرية المصرى يستعد لإنتخابات الشيوخ والمحليات بإفتتاح مقرات
ماجدة بدوى
أكد الدكتور صلاح حسب الله رئيس الحزب والمتحدث الرسمي بمجلس النواب أن الأمانة العامة للحزب كلفت أمناء الحزب بالمحافظات بالاستمرار فى فتح المقرات الجديدة للحزب بمختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والوحدات القروية على مستوى الجمهورية وذلك استعدادا للانتخابات القادمة لمجلس الشيوخ والمجالس الشعبية.

وقام اللواء بليغ العنانى الأمين العام لحزب الحرية المصرى بمحافظة دمياط بافتتاح ثانى المقرات لحزب الحرية المصرى بمركز كفر البطيخ بمشاركة المهندس علاء العدوى امين كفر البطيخ.

كما حضر الافتتاح عدد كبير من أعضاء الحزب وعلى رأسهم الامين العام المساعد محمدالهلالى والمهندس محمد أبو سمرة آمين عام دمياط الجديدة ، بالإضافة إلى مشاركة عدد من القيادات السياسية والحزبية ورجال الأعمال وأساتذة الجامعات وكوادر وقيادات الحزب بمحافظة دمياط وجماهير وأهالى كفر البطيخ.

ووجه اللواء بليغ العنانى التحية للدكتور صلاح حسب الله والنائب احمد مهنى الأمين العام للحزب والدكتور احمد ادريس امين التنظيم وقيادات الامانة المركزية للحزب على دعمهم المستمر للحزب بأمانة محافظة دمياط مؤكدا أنه سيتم خلال الفترة القادمة افتتاح عدد من المقرات الجديدة للحزب بمحافظة دمياط.
الحرية المصرى يستعد لانتخابات الشيوخ والمحليات بافتتاح مقرات جديدة
الحرية المصرى يستعد لانتخابات الشيوخ والمحليات بافتتاح مقرات جديدة

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