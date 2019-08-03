محافظة أسوان تعلن استمرار عمل لجان تلقي رغبات تعويضات أهالي النوبة حتى هذا الموعد

أعطى اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، تعليماته باستمرار عمل لجان تلقى تحديد الرغبات لتعويضات أهالي النوبة يوم الجمعة 9 أغسطس الجارى وأيضًا السبت 10 أغسطس الموافق يوم عرفة ووقفة عيد الأضحى المبارك، على أن يتم استكمال أعمال هذه اللجان عقب إنتهاء أجازة العيد الرسمية بدءًا من يوم الخميس 15 أغسطس.





ويأتي ذلك في إطار حرص محافظة أسوان، على تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات الممكنة أمام المستحقين من أهالي النوبة لحصولهم على التعويضات المقررة سواء كانت تقنين للمساكن أو تعويضات زراعية وسكنية.





ومن جانبه أشار اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد للمحافظة، إلى أنه نظرًا لزيادة معدلات الإقبال على لجان التعويضات والهيئة العامة للمساحة المصرية خلال الفترة الأخيرة فقد تم للمرة الثانية مد فترة قبول الرغبات حتى 20 أغسطس الجارى والتى بدأت أعمالها منذ 25 يونيو الماضي.





ولفت السكرتير المساعد إلى أنه سيتم إعلان أسماء المتقدمين والتعويضات المقررة لهم فى نهاية نفس الشهر ثم تقدم التظلمات بدءًا من اليوم التالى للإعلان ويبت فيها فى موعد غايته 5 سبتمبر القادم وذلك تمهيدًا لعودة الحقوق لأهلها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بصرف تعويضات أهالى النوبة ممن لم يسبق تعويضهم وفاءًا من الدولة لتضحياتهم أثناء بناء وتعلية خزان أسوان وأيضًا إنشاء السد العالي.





يذكر أن المستحقين للتعويضات من أبناء النوبة يصل عددهم إلى 11 ألف و 716 مستحقًا منهم 3851 مستحق لتعويض المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان والمطلوب تقنين الأراضى المقامة عليها مساكنهم مجانًا فى 15 منطقة بمدينة أسوان ، بجانب 4758 مستحقًا للتعويضات الزراعية، علاوة على ذلك هناك 3107 مستحقًا للتعويضات السكنية حسب رغبة المستحق سواء داخل المحافظة أو بمحافظات أخرى أو بتعويض مالى بواقع 225 ألف عن المسكن.