دبلوماسي: مواجهة الأطماع التركية على رأس أولويات الاجتماع الثلاثي العربي غدا

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية السابق، إنه من المتوقع أن يناقش وزراء خارجية مصر والعراق والأردن غدا، الأحد، خلال اجتماعهم في العراق عددا من الملفات المشتركة بين الدول الثلاث وأبرزها التعاون في مجال الطاقة.



وأضاف حسين هريدي، في تصريح لـ "صدى البلد"، أن الاجتماع يأتي في إطار تنسيق المواقف بين الدول الثلاث، وتعزيز التبادل التجاري وتنسيق المواقف بالنسبة للأوضاع في منطقة الخليج.



وأوضح مساعد وزير الخارجية السابق أن الأوضاع في سوريا أيضا ستكون لها نصيب من اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث غدا، مع تنسيق المواقف المصري العراقية الأردنية لمواجهة الأطماع التركية في شمال سوريا والعراق، فضلا عن مناقشة سبل التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.



وأفادت وزارة الخارجية العراقية بأن العراق سيستضيف اجتماعا ثلاثيّا على مُستوى وزراء خارجيّة العراق، والأردن، ومصر، غدا، الأحد، في الرابع من الشهر الجاري.