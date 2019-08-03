الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلا من العميد عمر عزام للتعزية في وفاة الأستاذ الدكتور محمد أمين سليمان، والعميد عمر محمود على عبد اللطيف للتعزية في وفاة العميد أركان حرب متقاعد محمد عبد الوهاب حاتم.



كما أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، العميد جعفر عمران للتعزية في وفاة كل من الدكتورة ابتسام الباجوري وعدلي صلاح الدين عمر دمرداش، والعميد طبيب ياسر محمد شفيق إسماعيل، للتعزية في وفاة العقيد طبيب متقاعد مصلح إبراهيم محمد خليل، وإبلاغ أسرهم خالص عزائه ومواساته.