تفاصيل مشروع معالجة الصرف المتقدمة وتوسعة محطة أبو رواش بالجيزة

تفقد مسئولو وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وقيادات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالوزارة، مشروع تحويل نظام معالجة الصرف الصحى بمحطة أبو رواش بمحافظة الجيزة، إلى المعالجة المتقدمة وتوسعة المحطة، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروع.





وقال البيان الصادر عن الوزارة إن المشروع يتضمن رفع نظام المعالجة القائم، من المعالجة الابتدائية إلى المعالجة المتقدمة، طبقًا للمعايير التي تحددها وزارة الصحة، وتنفيذ توسعات للمحطة بطاقة 400 ألف م3/ يوم، لتصل الطاقة الإجمالية للمحطة إلى 1.6 مليون م3/ يوم، مُعالجة متقدمة بالكامل، تتخطى ٣ أضعاف المعايير الصحية الموضوعة، وهو ما يعد إنجازا بكل المقاييس، وتبلغ تكلفة المشروع نحو 7 مليارات جنيه.





وأوضح البيان ، أن تعداد السكان المخدوم من المحطة، يبلغ 9 ملايين نسمة، مؤكدًا أن هذا المشروع من أهم مشروعات الصرف الصحى، حيث تُعد محطة صرف صحى أبورواش من أكبر المحطات على مستوى الجمهورية، وستكون ثاني أكبر محطة في مصر بعد محطة الجبل الأصفر، وسيحل هذا المشروع مشكلة مصرف الرهاوى، ومشكلة التلوث بفرع رشيد، وذلك في إطار توجه الدولة حاليًا للوصول بمعالجة مياه الصرف الصحى إلى المعالجة الثنائية المطورة، والمعالجة الثلاثية.





وأوضح البيان أن تكلفة تنفيذ المرافق الرئيسية (مياه شرب - صرف صحي - كهرباء - الشبكات بأنواعها)، كبيرة جدا، فالتنمية العمرانية ليست الجزء الظاهر فوق الأرض فقط (المباني السكنية)، بل تشمل المرافق، والمبانى الخدمية بمختلف أنواعها، مشيرا إلى توجه الدولة حاليا نحو استخدام تكنولوجيات وسيطة لتوفير خدمات الصرف الصحى للتجمعات الريفية الصغيرة، بما يتفق مع الظروف البيئية، والتوزيع الجغرافى للسكان في تلك المناطق.





وأضاف، أن محطات الصرف الصحى تعد منشآت اقتصادية، تقوم بالتخلص الآمن من الصرف الآدمى، ومعالجة المياه لإعادة استخدامها في أغراض مختلفة، من أجل تعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه.



