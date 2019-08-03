25 سفينة إجمالي حركة تداول السفن بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي حركة السفن اليوم، السبت، بلغ 25 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات، وغادرت الميناء 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر دخول 3 سفن.
كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي حاويات، ومغادرة سفينة، ومتواجد على الأرصفة سفينتان.
كما سجل الميناء خروج سفينة بضائع ومتواجد على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول 3 سفن.
وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل جميع الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.
كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي حاويات، ومغادرة سفينة، ومتواجد على الأرصفة سفينتان.
كما سجل الميناء خروج سفينة بضائع ومتواجد على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول 3 سفن.
وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل جميع الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.