حياة كريمة تدخل الكحيل بدمياط.. القضاء على نقص الخدمات.. المحافظ: دعم القرى بـ 80 مليون جنيه لتطويرها

التطوير الحضارى يشمل الكحيل أكثر القرى فقرا بدمياط

الكحيل تعاني من نقص الخدمات.. والبدء في توصيل الغاز لها

هناك الكثير من القرى بمحافظة دمياط، والتى سقطت سهوا من حسابات المسئولين والتى تفتقد للكثير من الخدمات التي تساعدهم بالعيش بشكل آدمى، وتعيش على مدار السنوات الماضية فى ظل نقص الخدمات الأساسية كالصرف الصحى والرصف وتوصيل المياه وغيرها من الخدمات الأساسية، إلا أنه وفور انطلاق مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير تلك القري وإدخال كافة الخدمات الأساسية لها، تغير حال تلك القرى حيث تم رصفها واتمام أعمال الصرف الصحى والكهرباء بها.الكحيل هي إحدى قرى مركز سعد بدمياط، والتي كانت تعد من أفقر قرى المحافظة، وتفتقر الحياة هناك إلى أهم مقوماتها من شبكة للصرف الصحي ووحدة للرعاية الطبية والإطفاء والبريد وسنترال، ومنذ أشهر قليلة بدأت أعمال الرصف بها كخطوة أولى نحو تطوير القرية والخروج بها من إطار الفقر إلى التطوير الحضاري.في الماضي، كان سكان القرية يعانون من عدم توافر أنابيب الغاز وعدم توصيل الغاز الطبيعي، كما أن الطرق بالقرية كانت متهالكة ولم يتم رصفها، وبالفعل بدأت الوحدة المحلية لمركز كفر سعد منذ أشهر برصف الطرق داخل القرية وبدأت شركة الغاز في أعمال الحفر للبدء في توصيل الغاز.وتقول عزة العدوي إنها موظفة وتضطر للخروج يوميا للعمل بمدينة تفتيش كفر سعد وتجد معاناة مع سوء حالة الطرق وقيام أغلب السائقين بالامتناع عن الخروج بالميكروباصات من القرية لسوء حالة الطريق، ومنذ أشهر بدأت اعمال الرصف وأعمال توصيل الغاز الذى لم يصل بعد للقرية ولكن تتم الآن أعمال الحفر.وأضافت أن القرية تعاني من عدم وجود صرف صحي، وكانت تقوم بالصرف في الترعة، ومنذ شهرين بدأت أعمال الصرف الصحي بالقرية.وأكد عمرو جاد الحق، سائق، أنه مع دخول فصل الشتاء وهطول الأمطار تبدأ معاناة الأهالي نتيجة لأن شوارع القرية تتحول إلى بركة من الماء والطين نتيجة عدم وجود بالوعات بأغلب الشوارع وانسداد البعض الآخر، فطلاب المدارس هناك أيام كثيرة لا يذهبون فيها للمدارس نتيجة لصعوبة خروجهم من المنازل بسبب غرق الشوارع بمياه الأمطار وبرك الطين، وتجاهل الوحدة المحلية بتصريف مياه الأمطار كما تم في بعض المدن بالمحافظة، ومع البدء في رصف الطرق، والتى من المقرر أن تنتهي قبل بدء العام الدراسي ستحل الأزمة بالنسبة للمواطنين.وأشار إلى أزمة المواطنين مع الحصول على أسطوانات الغاز، فحصة القرية من أسطوانات الغاز قليلة جدا ولا تكفي حاجة المواطنين بالقرية، ولهذا طالب الأهالي مرارا بتوصيل الغاز الطبيعى للقرية للخروج من أزمة عدم توافر أسطوانات الغاز للمواطنين.من جانبها، صرحت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بأن المحافظة شهدت مؤخرا الكثير من أعمال التطوير بعدد من القرى، وجميعها ضمن خطة التطوير ولكن كل قرية يتم أعمال التطوير بها بشكل تدريجى بداية من رصف الطرق والصرف الصحى ووصولا لتوصيل الغاز الطبيعى، وسيتم الانتهاء من جميع أعمال التطوير بالقرية قريبا.وقالت محافظ دمياط إن حال القرية بدأ يتغير تدريجيا بعدما تم توصيل الصرف الصحى لها، وكذلك توصيل الكهرباء للمناطق التى كانت تعانى من انقطاع التيار الكهربائي بها.وأوضحت محافظ دمياط أنه تم دعم مشروعات الرصف بجميع القرى بمبلغ 80 مليون جنيه، لافتا إلى أن تطوير القري سيتم على مدار العام حتى يتم الانتهاء من تطوير جميع القرى.