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محافظات

محافظ كفر الشيخ يحيل 17 موظفا وطبيبا بسيدي غازي للتحقيق

السبت 03/أغسطس/2019 - 12:51 م
صدى البلد
محمود زيدان
أحال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، 17 موظفًا وطبيبًا بالوحدات الصحية بسيدي غازي للتحقيق.

وكشف تقرير المتابعة الميدانية لإدارة التفتيش المالي والإداري بالديوان العام، غياب 10 موظفين وأطباء بالوحدة الصحية لقرية زهران عن العمل، وانصراف دون إذن، و 7 أطباء وموظفين بالوحدة الصحية بعزبة يوسف جمعة.

كلف محافظ كفر الشيخ، الشئون القانونية بالديوان العام، بالتحقيق في المخالفات الواردة في التقرير، مؤكدًا تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وتكثيف الرقابة والمرور على المستشفيات والوحدات الصحية.

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