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محافظات

تنفيذ 294 حالة رفع إشغال و15 ألف فدان ضمن الموجة 13 للإزالات بأسيوط

السبت 03/أغسطس/2019 - 12:57 م
صدى البلد
إيهاب عمر
قال اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط إن الموجة الثالثة عشرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة أسفرت عن تنفيذ 294 حالة ازالة بمختلف قرى ومراكز المحافظة بالتنسيق مع الجهات الامنية وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي استكمال الجهود نحو استرداد أراضي الدولة " حق الشعب " والتصدي بكل حزم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية.

وأوضح محافظ أسيوط – فى تصريحات صحفية اليوم - أنه تم خلال الفترة من 24 يوليو وحتى 2 أغسطس الجارى إزالة واسترداد 294 حالة تعدي بعدد من مراكز ومدن المحافظة منها 184 حالة إزالة التعدى بالبناء بإجمالي مساحة 27813 متر مربع و110 حالة إزالات على اراضى زراعية على مساحة 15054 فدان وتم تسليمها لجهات الولاية .

وأكد " نور الدين " انه لا تفريط فى حق الدولة والشعب مشددا على الاستمرار فى ازالة كافة التعديات للاراضى التى لم تُقدم عنها طلبات تقنين والحالات التي لم تتوافر لها شروط التقنين وتم رفضها من خلال اللجنة المختصة بعد الفحص والمعاينة مشيرًا إلي استمرار الحملات لتشمل جميع قرى ومراكز المحافظة وإسترداد جميع أراضي أملاك الدولة المتعدى عليها واستعادة حق الشعب تحت اشراف رؤساء المراكز والاحياء بالتصدي بكل حسم وردع للمخالفين وكل من تسول له نفسه مخالفة القانون .

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