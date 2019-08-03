تنفيذ 294 حالة رفع إشغال و15 ألف فدان ضمن الموجة 13 للإزالات بأسيوط

قال اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط إن الموجة الثالثة عشرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة أسفرت عن تنفيذ 294 حالة ازالة بمختلف قرى ومراكز المحافظة بالتنسيق مع الجهات الامنية وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي استكمال الجهود نحو استرداد أراضي الدولة " حق الشعب " والتصدي بكل حزم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية.





وأوضح محافظ أسيوط – فى تصريحات صحفية اليوم - أنه تم خلال الفترة من 24 يوليو وحتى 2 أغسطس الجارى إزالة واسترداد 294 حالة تعدي بعدد من مراكز ومدن المحافظة منها 184 حالة إزالة التعدى بالبناء بإجمالي مساحة 27813 متر مربع و110 حالة إزالات على اراضى زراعية على مساحة 15054 فدان وتم تسليمها لجهات الولاية .



