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محافظات

محافظ أسيوط يعلن إجراء أول عملية نساء باستخدام المناظير بمستشفيات الصحة

السبت 03/أغسطس/2019 - 01:41 م
صدى البلد
إيهاب عمر
أشاد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط بالجهود التي تبذلها الدولة لتطوير القطاع الصحي بالمحافظة واستكمال أعمال إنشاء المستشفيات المركزية والتوسع فى المراكز الصحية بالقرى والمراكز وسد احتياجاتها بالأطباء وهيئة التمريض لتحسين الخدمات المقدمة للمرضى.

ولفت اللواء جمال نور الدين إلى نجاح مستشفى النساء والتوليد بمدينة أسيوط التابعة لمديرية الصحة في إجراء أول عملية نساء بإستخدام المناظير وذلك لتوفير رعاية طبية متكاملة لجميع المرضى والمترددين على المنشآت الصحية.

من جانبه أوضح الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أنه بناء على بروتوكولات التعاون المشتركة بين مديرية الصحة بأسيوط وجامعة أسيوط ومستشفياتها قامت مستشفي النساء والتوليد والأطفال بمدينة أسيوط بإجراء أول حالة ولادة بالمنظار وذلك بحضور الدكتور هشام أبو طالب أستاذ النساء والتوليد وذلك بعد دعم مستشفى النساء والتوليد والأطفال بمدينة أسيوط بالمناظير والأجهزة اللازمة وتدريب الفريق الطبي بالتعاون مع جامعة أسيوط على استخدام المناظير.

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