ضبط 550 عبوة دواء بيطري مخالف بمراكز لبيع اللقاحات بالشرقية

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تعليمات مشددة بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية لضبط سوق الأدوية البيطرية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية.



ومن جانبها قامت مديرية الطب البيطري بحملة تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمركزي فاقوس وههيا لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.



فيما أكد الدكتور أشرف توفيق مدير مديرية الطب البيطري أنه في إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية بالشرقية والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والثروة الحيوانية، قامت مديرية الطب البيطري بالشرقية بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات وقسم شرطة البيئة والمسطحات المائية بالشرقية بحملة تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمركزي فاقوس وههيا لضبط الأدوية والعيادات المخالفة تم خلالها المرور على 3 مراكز بيع أدوية بيطرية و تحرير 2 محضر مخالفة.



وأضاف انه تم ضبط 550 علبة لـ 30 صنف دواء بيطري مخالفة "منتهية الصلاحية – مجهولة المصدر" بمركزين لبيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات والتحفظ على الأدوية المخالفة على ذمة القضايا.



وأشار إلى أنه تواصل جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية للحفاظ على صحة المواطنين والثروة الحيوانية بالمحافظة.