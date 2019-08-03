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حوادث

أمن الغربية يكشف غموض العثور على جثة بقال داخل حظيرة مواشي بقرية كفرالزيات

السبت 03/أغسطس/2019 - 01:50 م
المتهم عقب ضبطه
المتهم عقب ضبطه
أحمد على
تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم من كشف غموض والعة العثور على جثة "بقال" داخل حظيرة مواشي ملحقة بمنزل نجل عم المجني عليه ومصاب بجرح بالرأس وبجوار الجثة قطعة حديدية عليها آثار دماء، وتبين من أن عم الضحية وراء قتله بسبب خلافات عائلية.

وتلقي اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء السعيد شكري مدير مباحث المديرية يفيد بحدوث الواقعة.

تقرر تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة ضباط قطاع الأمن العام وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة نجل عم المجني عليه وذلك بسبب خلافات مالية بينهما كما تم اعداد عدة اكمنة ثابتة ومتحركة وفي احداها تم ضبط المتهم.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لخلافات بينهما وذلك لسابقة شرائه بضائع من المحل الخاص بالمجنى عليه دون دفع ثمنها وقيام المجنى عليه بشكايته لأشقائه ورفض إعطائه بضائع من المحل ملكه مما اثار حفيظته وقام باستدرجه لحظيرة الماشية الخاصة به بزعم مساعدته فى بعض الأعمال وقام بمغافلته والتعدى عليه بالقطعة الحديدية المعثور عليها فأودى بحياته.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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