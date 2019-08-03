القوى العاملة: تحصيل 6 ملايين جنيه قيمة مستحقات مصريين بالرياض

أعلنت وزارة القوى العاملة، أن إجمالي المستحقات المالية المحصلة من حل الشكاوى العمالية التي نجح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض في تحصيلها من تسوية الخلافات العمالية مع عدد من الشركات السعودية، واسترداد مستحقات المصريين، بلغت مليونا و424 ألفا و601 ريال سعودي، أي ما يعادل 6 ملايين جنيه و339 ألفا و474 جنيها، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.



وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة إنه في اطار متابعة الوزارة مع مكتب التمثيل العمالي بالرياض فيما تحقق خلال شهر يوليو 2019، أوضح الملحق العمالي الدكتور ياسر غازي أنه خلال الشهر تم التصديق على تجديد 1025 عقدا لمنح الإجازة لأصحابها العاملين بالدولة، فضلا عن التصديق على 1002 شهادة استمرارية في العمل.



وأضاف المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة أن وزارة القوى العاملة تلقت تقريرا عبر الملحق العمالي نوهت فيه بتلقي 92 شكوى عمالية، حل منها 12 بالطرق الودية، وحول 10 شكاوى للقضاء، ومازال 70 شكوى قيد الدراسة، كما قام المكتب بالرد على 370 استفسارًا، وزار 3 مصالح حكومية وشركات لإنجاز بعض طلبات العمال.

