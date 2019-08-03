مصر والعراق والأردن إيد واحدة.. وزراء الخارجية يجتمعون في بغداد.. الصحَّاف: الاجتماع الثلاثي يهدف لدعم التعاون الاقتصادي ومكافحة الإرهاب.. ودبلوماسيون: خطوة صحيحة على طريق التكامل والتصدي لأطماع تركيا

متحدث الخارجية العراقية:

وزراء مصر والعراق والأردن يبحثون سبل مكافحة الإرهاب غدا

أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية:

الاجتماع العربي الثلاثي في بغداد خطوة لتحقيق التكامل الاقتصادي

مساعد وزير الخارجية السابق:

مواجهة الأطماع التركية على رأس أولويات الاجتماع الثلاثي العربي غدا

أفادت وزارة الخارجية العراقية بأن العراق سوف يستضيف اجتماعا ثلاثيّا على مُستوى وزراء خارجيّة العراق، والأردن، ومصر غدا، الأحد، الموافق الرابع من شهر أغسطس الجاري.وأوضح الدكتور أحمد الصحَّاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، لـ«صدى البلد»، أنه من المقرر أن يُعقد الاجتماع الثلاثي على مستوى وزراء خارجية العراق والأردن ومصر، في بغداد بمقر وزارة الخارجية العراقية.وعن أبرز الملفات المطروحة للنقاش خلال الاجتماع، قال المتحدث باسم الخارجية العراقية: «سيُناقِش المُجتمِعون موضوعات مكافحة الإرهاب، والاستثمار، ودعم العراق في إعادة الإعمار».وأضاف المتحدث باسم الخارجية العراقية أن سعي مصر للاستثمار في العراق والمشاركة في إعادة إعماره يأتي في إطار «الدعم المتبادل وتمتين العلاقات الثنائية في إطار بحث الفرص والتحديات».وأكد المتحدث باسم الخارجية العراقية أن مثل هذه الاجتماعات تأتي في إطار جهود العراق لتعزيز الشراكات الاستراتيجية المتعددة، التي ينهجها في هذه المرحلة من عمر الدبلوماسية العراقية بهدف تجاوز الصعوبات والتحديات في مرحلة ما بعد داعش، وهي مرحلة الاستقرار وإعادة الإعمار والتنمية.وأوضح «الصحَّاف» أن وزارة الخارجية العراقية تعتمد رؤية استراتيجية مؤداها ضرورة تنويع الدوائر الاقتصادية مع الشركاء والأصدقاء وفي مقدمتهم الأشقاء في المجموعة العربية.وحول النتائج المنتظرة من الاجتماع الثلاثي المزمع انعقاده غدا، قال السفير محمد الربيعي، أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية، إن اجتماع وزراء خارجية مصر والأردن والعراق، يعد خطوة جيدة على الطريق الصحيح لتفعيل التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول العربية بعضها البعض، داعيا إلى أن يتم تعميم المبادرة بين جميع الدول العربية.وأضاف السفير محمد الربيعي أن الاجتماع سيكون أساسا لعلاقة اقتصادية مهمة تربط الحدود والمصالح والجغرافيا بين الدول الثلاثي، وكذا دعم التبادل التجاري بينها، فالأردن لا تمتلك موارد طبيعية والعراق يستورد العديد من سلعه من خارج الوطن العربي، في حين أن المنطقة العربية تتوافر بها تلك السلع وبجودة عالية عن المستورد من خارجها، وأيضا الدول العربية لديها عمالة بشرية كبيرة يمكن الاستفادة منها، ومتوقع أن تصب مخرجات الاجتماع في تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الثلاث.وأوضح السفير محمد الربيعي أن العراق في هذه المرحلة يسعى لربط منافذه البرية لتسهل النقل البري عبر حدوده إلى ميناء العقبة إلى مصر، وأيضا مد خط النفط العراقي من البصرة إلى الأردن إلى مصر.وأشار أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية إلى أن المبادرة تتواءم مع قرارات القمم العربية المتعلقة بالتعامل مع الربط البري وانسيابية النقل بين الدول العربية، وأيضا الاستفادة من المواد الخام التي تمتلكها الدول العربية وإعادة تصنيعها وإضافة قيمة مضافة إليها بدلا من تصديرها في صورتها الخام، وأيضا زيادة حجم التبادل التجاري بين الدول العربية، والذي تقلص إلى 5% بسبب ثورات الربيع العربي وبعض الظروف السياسية التي تمر بها المنطقة العربية.وأكد أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية أن المبادرة تأتي على الطريق الصحيح في التعاون المصلحي بين الدول العربية من خلال ربط منافذها بحريا وبريا وجويا، مشيرا إلى أن الاجتماع وما ينتظر أن يخرج عنه من قرارات واتفاقيات ينتظر أن تكون مكونا حقيقيا لنظام اقتصادي متطور يتماشى مع العولمة والانفتاح الذي يعيشه العالم حاليا.بدوره، قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية السابق، إنه من المتوقع أن يناقش وزراء خارجية مصر والعراق والأردن غدا، الأحد، خلال اجتماعهم في بغداد عددا من الملفات المشتركة بين الدول الثلاث وأبرزها التعاون في مجال الطاقة.وأضاف السفير حسين هريدي أن الاجتماع يأتي في إطار تنسيق المواقف بين الدول الثلاث، وتعزيز التبادل التجاري وتنسيق المواقف بالنسبة للأوضاع في منطقة الخليج.وأوضح مساعد وزير الخارجية السابق أن الأوضاع في سوريا أيضا ستكون لها نصيب من اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث غدا، مع تنسيق المواقف المصري العراقية الأردنية لمواجهة الأطماع التركية في شمال سوريا والعراق، فضلا عن مناقشة سبل التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.