إلغاء إجازات مفتشي التموين بالغربية خلال فترة عيد الأضحى

أصدر اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية اليوم توجيهاته المشددة بإلغاء إجازات مفتشي التموين وقيام مديرية التموين بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري ومديرية الصحة بتكثيف الحملات التموينية المفاجئة على جميع الأسواق والمحال التجارية وجميع منافذ بيع اللحوم للتأكد من سلامة وصحة كافة المعروضات.





جاء ذلك في إطار إنهاء المحافظة استعداداتها ورفع درجة الاستعداد القصوى خلال فترة عيد الأضحى المبارك.





ففي قطاع المخابز قامت مديرية التموين بإعداد خطة متكاملة لتشغيل المخابز خلال فترة العيد مما يضمن وفرة في رغيف الخبز على مستوى المحافظة والتأكد من إستلام المخابز لحصة الدقيق كاملة وتصنيعها.





أما في قطاع الأسواق ستقوم الحملات التموينية المتتالية والمفاجئة بمتابعة كمية المعروضات والتأكد من عدم وجود أي نواقص وكذا إلزام كافة التجار بالإعلان عن الأسعار في أماكن واضحة للمواطنين. كما أنه سيتم صرف جميع المقررات التموينية للبدالين التموينيين وجمعيتي في مواعيدها.





وفى السياق ذاته؛ أعلن محافظ الغربية عن طرح كميات كافية من اللحوم في الأسواق بأسعار مناسبة يوميًا خلال فترة العيد وتتمثل في " 20 رأس عجول سوداني بسعر 85 جنية للكجم – 5 طن لحوم برازيلي مجمدة بسعر 85 جنية للكجم - 100 رأس ضانى ذبيحة طازجة بسعر 95 جنيه للكجم – بالإضافة إلى طرح كميات كبيرة من الدواجن بسعر 37 جنيه بخلاف عمل شوادر للخراف الحية".





وتنفيذًا لتوجيهات محافظ الغربية بالتأكد التام من توافر كميات كافية من أسطوانات البوتاجاز والمواد البترولية خلال فترة العيد. قامت مديرية التموين بالتنسيق مع محطات تعبئة البوتاجاز لتنظيم عملية شحن الإسطوانات لمختلف المستودعات بالمحافظة البالغ عددها 241 مستودع والدفع بالسيارات المخصصة لتوزيع البوتاجاز للدفع بها في الأماكن ذات الطلب الزائد. كما تقوم المديرية أيضًا بمتابعة وصول حصة المواد البترولية إلى محطات تموين السيارات البالغ عددها 217 محطة على مستوى المحافظة وكذا التأكد من الالتزام بالأسعار المحددة.





كما تتلقى غرفة عمليات مديرية التموين المرتبطة بغرفة العمليات المركزية بالديوان العام للمحافظة شكاوى المواطنين على الأرقام 3402037-3402083 .



