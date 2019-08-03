الوادي الجديد تطلق دورة التوعية السكانية الـ 21 لأئمة المساجد

انطلقت الدورة التدريبية الحادية والعشرين لأئمة المساجد بالوادي الجديد تحت عنوان "التوعية السكانية وتنظيم الأسرة والمواطنة"، وذلك بمركز الداخلة وتستمر لمدة يومين في الفترة من 3 /8 /2019 وحتى 4 /8 /2019.





وقال كمال إبراهيم، رئيس مركز ومدينة الداخلة، إن الدورة يشارك بها كل من الشيخ محمد عثمان البسطويسى منسق عام دورات التوعية السكانية وتنظيم الأسرة بوزارة الأوقاف والشيخ السيد عبد المجيد وكيل وزارة الأوقاف بالوادي الجديد، وعبير متولي مدير فرع المجلس القومي للسكان بالوادي الجديد.





وأشارت عبير متولي مدير فرع المجلس القومي للسكان بالوادي الجديد، إلى أن الدورة تناولت أهمية تنظيم الأسرة للمجتمع وكذلك أهم وسائل تنظيم الأسرة، فضلا عن عرض أبرز الشائعات المتعلقة بالوسائل وكيفية الرد عليها، مطالبة الأئمة بدعوة المجتمع إلى تبنى مفهوم الأسرة الصغيرة للحفاظ على صحة الأم وأمن واستقرار الأسرة التي تمثل أهم دعائم المجتمع والوطن.





وأضافت عبير متولي أن دور العبادة والمساجد لها دور كبير وفعال فى التوعية بالمشاكل التي تواجه المجتمع، وأن الجهود الموحدة والتكاتف بين كافة الجهات هو السبيل الوحيد لمواجهة المشكلات والتصدي لها وتوعية المواطنين.