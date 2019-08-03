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الجامعة العربية ترحب بالتوصل إلى اتفاق حول وثيقة دستورية انتقالية في السودان

السبت 03/أغسطس/2019 - 01:58 م
أحمد أبو الغيط الأمين
أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية
نادر غازى:
رحبت جامعة الدول العربية بالإعلان الذي تم فجر اليوم، السبت، عن توصل المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير فى السودان إلى اتفاق حول نص الوثيقة الدستورية الحاكمة خلال فترة انتقالية تمهيدًا لتوقيعه بالأحرف الأولى خلال اليومين القادمين.

واعتبر مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة العربية أن هذا التوافق على الوثيقة الدستورية الانتقالية من شأنه أن يطلق، بعد التوقيع عليه، مرحلة جديدة وهامة تتواكب مع تنفيذ ما يتطلع إليه الشعب السوداني من حكم مدني ديمقراطي، وتحقيق السلام الشامل في ربوع البلاد.

وجددت الجامعة العربية التزامها بالوقوف بكل قوة إلى جانب الجهات السودانية الانتقالية المتوافق عليها لتحقيق تطلعات الشعب السوداني في السلام والديمقراطية والاستقرار والتنمية الشاملة، وهو ما سينعكس بدون شك على دعم جهود السلام والاستقرار في الوطن العربي.

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