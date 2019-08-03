نائب يشيد بافتتاح أول مدرسة تعمل بالطاقة الشمسية ويطالب بتعميم التجربة

أكد فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أهمية الاعتماد على الطاقة الشمسية كأحد أهم مصادر الطاقة المتجددة، مشيدا بافتتاح أول مدرسة تعمل بالطاقة الشمسية على مستوى محافظة المنوفية والتي تعد انطلاقة لمزيد من الاعتماد على الطاقة النظيفة.



وأوضح بركات ان التوسع في انشاء المدارس المعتمدة على الطاقة الشمسية، يساهم في الحفاظ على صحة الطلاب والبيئة المحيطة وخفض معدل التلوث بالمحافظة، بالإضافة إلى ترشيد الاستهلاك خاصة وان المدارس تحتاج لكميات كبيرة من الطاقة لتشغيلها.



وطالب النائب بتعميم تلك التجربة على المدارس والمصالح الحكومية، بالاضافة الى تشجيع المصانع على التوجه نحو استخدام الطاقة الشمسية بدلًا عن الكهرباء التى تتزايد أسعارها بشكل سنوى، وتهدد باغلاقها.