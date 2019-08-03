بعد انهيار المبانى والتلوث ونقص الخدمات.. مبادرة حياة كريمة ترسم البسمة على وجوه أهالى كفر فرسيس بالقليوبية.. جامعة بنها تطلق مشروع تطويرها.. وقوافل طبية علاجية مجانية وترميم المنازل القديمة

تدشين مشروع تطوير قرية كفر فرسيس بالقليوبية

محافظ القليوبية:

المبادرة تستهدف تحسين الخدمات المقدمة لأهالي قرية كفر فرسيس

نموذج التطوير سيتم تكراره في قرى أخرى بالمحافظة في إطار التعاون المستمر مع الجامعة

رئيس جامعة بنها:

نحرص على المشاركة فى تنفيذ المبادرات التى تطلقها القيادة السياسية بهدف تقديم أفضل خدمة للمواطنين

تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية و750 طالبا وأعضاء هيئة التدريس يشاركون فى المشروع بالتعاون مع المحافظة

أهالى القرية مبادرة الرئيس السيسي منحتنا قبلة الحياة وحل مشاكلنا

وقال رئيس جامعة بنها إنه تم التنسيق مع محافظ القليوبية على اختيار قرية كفر فرسيس لتطويرها فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية للمجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالى بتفعيل الدور المجتمعي للجامعات المصرية خلال شهور فصل الصيف، مضيفا أنه تم تشكيل لجنة من الخبراء بالجامعة، وتم عمل زيارة ميدانية للقرية لتحديد احتياجاتها وأهم المشاكل التى تواجه الأهالى وفقا لآرائهم.

وأوضحت المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن الجامعة أجرت استبيانا لاستطلاع آراء الأهالى حول المشاكل التى يعانون منها على أرض الواقع، وشارك في أعمال التطوير 750 طالبا وعضو هيئة تدريس وإداريا بكليات الجامعة، ونظموا قوافل علاجية ودورات تدريبية، للكشف المبكر عن سرطان الثدي وأمراض سوء التغذية والأمراض غير السارية وتحليل المخدرات وحملات توعوية وتثقيف صحي، وزراعة 1000 شجرة مثمرة بعد الانتهاء من عمليات التجميل والتنظيف ورفع القمامة، وتمهيد ورصف الطرق وعمل دراسة للصرف الصحي وتحليل المياه وتحويل المخلفات العضوية إلى سماد ومكافحة الحشرات وتنظيم قوافل بيطرية للحفاظ على الثروة الحيوانية وحملات توعية وإرشاد زراعي للفلاحين والتدريب على المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبطاريات الأرانب وتربية الدواجن وزراعة الصوب الزراعية.





نجحت مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لرعاية الفئات المجتمعية الأكثر احتياجا بقرى المحافظات، فى رسم البسمة والبهجة على وجوه سكان هذه القرى، والسعى لتحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة لهم وتطوير البنية الأساسية لهذه القرى والتجمعات العشوائية.وفى إطار توجيهات رئيس الجمهورية لدعم وتنمية القرى والمناطق العشوائية، وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أطلق الدكتور علاء عبد الحليم، محافظ القليوبية، والدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، مبادرة تطوير قرية كفر فرسيس، إحدى قرى مركز بنها، حيث تعانى القرية من نقص فى الخدمات الصحية وعدم تمهيد الطرق والشوارع، فضلا عن وجود المصرف المار الذى يعد مصدرا للتلوث.وتتضمن أعمال المبادرة توفير القوافل الصحية والبيطرية وتوفير مياه الشرب النظيفة وبيئة صحية جيدة والإرشاد الزراعي وحملات التوعية والتدريب على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومحو الأمية ورصف الطرق وترميم المنازل وغيرها من أعمال التطوير التى تهدف لخدمة أهالينا.من جانبهم، أكد أهالي القرية أن المبادرة أعادت الحياة للقرية من جديد من خلال تحسين جودة مياه الشرب وتكثيف أعمال النظافة العامة وتجميل الشوارع وزراعة الأشجار وتمهيد الطرق وإزالة الإشغالات وتركيب كشافات بأعمدة الإنارة ورفع أطنان القمامة ومكافحة الناموس، بالتعاون مع المحافظة، بهدف تفعيل مبدأ المشاركة المجتمعية من أجل تنمية المجتمع المحلي بجانب تنظيم القوافل الطبية والبيطرية والإعلامية والدعوية.ووجه أهالى القرية الشكر لجامعة بنها ومحافظة القليوبية على تنظيمهم لمبادرة تطوير القرية، مؤكدين أنهم كانوا يعانون من بعض المشاكل منها نقص الخدمات الصحية، فضلا عن سوء حالة الطرق وشوارع القرية وانتشار القمامة على جانبى المصرف، مشيرين إلى أن مشروع التطوير سوف يحدث انفراجة وتحسنا كبيرا فى مستوى الخدمات المقدمة لأهالى القرية.وقال محمد جمال إن القرية يبلغ عدد سكانها 7 آلاف نسمة، وشملت برامج التطوير التي تجري إلقاء محاضرة من أساتذة بكلية العلوم عن الحشرات ودورها فى نقل الأمراض وكيفية مكافحتها داخل وخارج منازل القرية بالطريقة الصحيحة.وأضاف محمد جمال أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة" منحت قبلة الحياة لقرية كفر فرسيس في القليبية بعد معاناة دامت لسنوات، إذ مدت محافظة القليوبية وجامعة بنها يد التطوير للقرية لتنهي سنوات المعاناة التي عاشتها من سوء وتدني الخدمات في مجالات مياه الشرب والصرف الصحى والصحة والتعليم.وطالب أشرف سعد، أحد أبناء القرية، بتغطية المصرف "الرشاح" المار أمام القرية الذي ينهش في أجسام المواطنين لما يمثله من خطورة داهمة على الصحة العامة بسبب الرائحة الكريهة وانتشار الحشرات والأوبئة، مؤكدا أن المصرف يطلق عليه بحر البقر أو ما يسمى "الثعبان الأسود"، حيث يمر المصرف من أمام القرية ويعد مصدرا للتلوث وانتشار الأمراض.وقال دعاء محمد إن القرية تعانى من نقص فى الخدمات الصحية، حيث لا توجد بها أى وحدة صحية لاستقبال أى حالات مرضية، مضيفة أن الوضع الصحى صعب للغاية، خاصة بسبب تراكمات القمامة على جانبى المصرف وانتشار الأمراض بين الأطفال، خاصة فى فصل الصيف.من جانبه، أكد الدكتور علاء عبد الحليم، محافظ القليوبية، أن جامعة بنها ستظل شريكًا أساسيًا لإحداث التنمية المستدامة في جميع المجالات للمساهمة في تقدم ورقي المجتمع باعتبارها بيت الخبرة للمحافظة، مشيدًا بالدور التعليمي والمجتمعي للجامعة وما تقدمه من استشارات فنية وخدمات مجتمعية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.وقال محافظ القليوبية إن الهدف من المبادرة هو تحسين الخدمات المقدمة لأهالي قرية كفر فرسيس كنموذج سيتم تكراره في قرى أخرى بالمحافظة في إطار التعاون المستمر مع جامعة بنها والاستفادة من خبرات الأساتذة في جميع الكليات كجانب من المشاركة المجتمعية من خلال رفع قدرات مواطني القرية وإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة للشباب تتناسب مع طبيعة القرية.فيما أكد الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، حرص الجامعة على المشاركة فى تنفيذ المبادرات التى تطلقها القيادة السياسية ومؤسسات الدولة بهدف تقديم أفضل خدمة للمواطنين وأهالينا فى القرى، مشيرا إلى أن الجامعة شاركت في المبادرات الأخيرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومنها مبادرة 100 مليون صحة، والقضاء على فيروس "سي"، والتقليل من قوائم الانتظار بمستشفياتها الجامعية والآن المبادرة القومية للكشف المبكر وعلاج سرطان الثدى، حيث تم تدريب 20 سيدة رائدة ريفية من أهالى قرية كفر فرسيس للمشاركة في التوعية المجتمعية وإجراء المسح الشامل للسيدات من أهالى القرية.وأوضح رئيس جامعة بنها أن "هناك تطورا حدث في مفهوم دور الجامعة في خدمة المجتمع خلال الـ20 عاما الماضية، وبالتالى فلابد وأن نعمل من خلال هذا المحور والعمل على تنميته"، مؤكدا أن "وجودنا فى قرية كفر فرسيس هو أصدق دليل على أرض الواقع وتدعيم لرسالة جامعة بنها المجتمعية".وأضاف رئيس جامعة بنها أن الخطة التنفيذية لتطوير القرية تشمل تحسين مستوى الخدمات العامة وتحسين مستوى خدمات البنية الأساسية، وذلك من خلال تنظيم قوافل صحية وبيطرية وزراعية وبرامج لمحو الأمية، والتدريب على المشروعات الصغيرة، وإعداد دراسات جدوى لمشروعات مجتمعية تخدم احتياجات أهالى القرية، مشيرا إلى أن جامعة بنها بكل إمكانياتها وعلمائها وباحثيها في خدمة المجتمع المحلي وأهالي القليوبية.فيما قالت الدكتورة إيمان البيطار، المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن المبادرة نجحت منذ انطلاقها في تطوير القرية، ضمن المبادرة الرئاسية لدعم وتنمية القرى والنجوع والمناطق العشوائية بالمحافظة، موضحة أن أعمال تطوير القرية تشمل تحسين مستوى الخدمات العامة وتحسين مستوى خدمات البنية الأساسية، من خلال تنظيم قوافل صحية وبيطرية وزراعية وبرامج لمحو الأمية وتجميل القرية ورصف وتمهيد الطرق، والتدريب على المشروعات الصغيرة، وإعداد دراسات جدوى لمشروعات مجتمعية وغيرها من المشروعات التي تخدم احتياجات أهالي القرية.وأضافت المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن أعمال التطوير تتضمن تنظيم دورات تدريبية للمعلمين ومحو الأمية وتعليم والاهتمام بالمدارس وتنظيفها وعمل ما يلزم من الصيانة اللازمة وتجميل الفصول، وتنظيم ندوات عن التغذية السليمة واستخدام الرياضة فى العلاج والوقاية من أمراض السمنة والضغط والسكر واكتشاف المواهب الرياضية والفنية والموسيقية وحقوق المرأة والطفل، وتنظيم دورات في برامج الحاسب الآلي والتوعية بمخاطر وفوائد الإنترنت وكيفية التعامل مع الخدمات الإلكترونية، التى تقدمها الدولة وتنظيم حفلات موسيقية وأنشطة رياضية ومسابقات ومعرض لمنتجات الجامعة.من جانبه، قال الدكتور إبراهيم راجح، منسق لجنة فعاليات المشروع، إن أعمال التطوير تتضمن أيضا دراسات هندسية وبيئية عن شبكة الصرف الصحي بالقرية والكهرباء والإنارة ومياه الشرب والطرق، وتم تنظيم حملة تنظيف وتجميل القرية ورفع القمامة والمخلفات على طول الطريق الرئيسي للقرية، كما تم تحليل مياه الشرب وغسل خطوط المياه بالقرية وغسل الخزان الرئيسي وإصلاح المحبس الرئيسي عن طريق الشركة القابضة للمياه، فضلا عن تنظيم برنامج متكامل لمكافحة الحشرات والآفات داخل وخارج المنازل وتوزيع مبيدات حشرية على أهالي القرية.