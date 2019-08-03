برلماني: إنشاء معهد فني لـ تكنولوجيا السكك الحديدية نقلة حقيقية في الموارد البشرية بالقطاع

أشاد طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بحرص هيئة السكة الحديد على التطوير والارتقاء بالعامل البشري على أسس علمية سليمة، لتحقيق نقلة بالقطاع بعد أن عانى لسنوات طويلة بسبب الاهمال ونقص القدرات الفنية لبعض عامليه.





وقال طارق متولي فى بيان أصدره اليوم، إن إنشاء معهد فني فوق متوسط بتخريج فنيين متخصصين بالعمل في السكك الحديدية، سيمثل نقلة حقيقية في الموارد البشرية بالقطاع، خاصة وان الحوادث التي تعرضت لها مصر بالسكك الحديدية خلال السنوات الماضية كان السبب الرئيسي في أغلبها هو العامل البشري.



