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برلماني: إنشاء معهد فني لـ تكنولوجيا السكك الحديدية نقلة حقيقية في الموارد البشرية بالقطاع

السبت 03/أغسطس/2019 - 03:40 م
السكة الحديد
السكة الحديد
فريدة محمد
أشاد طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بحرص هيئة السكة الحديد على التطوير والارتقاء بالعامل البشري على أسس علمية سليمة، لتحقيق نقلة بالقطاع بعد أن عانى لسنوات طويلة بسبب الاهمال ونقص القدرات الفنية لبعض عامليه.

وقال طارق متولي فى بيان أصدره اليوم، إن إنشاء معهد فني فوق متوسط بتخريج فنيين متخصصين بالعمل في السكك الحديدية، سيمثل نقلة حقيقية في الموارد البشرية بالقطاع، خاصة وان الحوادث التي تعرضت لها مصر بالسكك الحديدية خلال السنوات الماضية كان السبب الرئيسي في أغلبها هو العامل البشري.

وطالب طارق متولي بالاهتمام بكلا الجانبين العلمي والنظري بالمعهد الجديد، وأن يتم إدخال التخصصات اللازمة تباعا لتشمل كافة التخصصات التي نحتاجها بالفعل بالقطاع، إضافة إلى توفير تدريب عملي وواقعي للطلاب بالمنظومة.

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