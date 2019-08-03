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تداول 25 سفينة بموانئ بورسعيد

السبت 03/أغسطس/2019 - 01:45 م
صدى البلد
ا ش ا
ذكرت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، أن إجمالي حركة السفن اليوم، السبت، بلغ 25 سفينة.

وأفادت الهيئة - في بيان اليوم، السبت - بأن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 5 سفن حاويات، ومغادرة 3 سفن وتتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن.

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي حاويات ومغادرة سفينة واحدة وتتواجد على الأرصفة سفينتان، بينما سجل الميناء خروج سفينة بضائع وتتواجد على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول 3 سفن أخرى، وجار التنسيق بين الجهات المعنية لتسهيل الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن.

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