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رياضة

المصرية جنا شيحة تتأهل لنهائي بطولة العالم للإسكواش للشابات

السبت 03/أغسطس/2019 - 01:51 م
صدى البلد
ا ش ا
تأهلت المصرية جنا شيحة إلى نهائي بطولة العالم للإسكواش للشابات التي تستضيفها ماليزيا حاليا وتختتم منافساتها غدا الأحد.

وجاء تأهل جنا شيحة بعد الفوز على بطلة ماليزيا (3-2) في نصف النهائي لتواجه الفائزة من المصريتين فريدة محمد وهانيا الحمامي اللتين ستلتقيان في نصف النهائي في وقت لاحق اليوم، لتضمن مصر بذلك لقب بطوله العالم.

وكان الدور ربع النهائي قد شهد تأهل اللاعبات الثلاث (جنا شيحة وفريدة محمد وهانيا الحمامي)، إذ حققت شيحة الفوز في مباراتها التي أقيمت بالأمس الجمعة بمركز (بوكيت جليل الوطني) على حساب الأمريكية مارينا ستيفانوني بثلاثة أشواط مقابل شوط (7-11) و(11-5) و(11-7) و(11-7) وذلك خلال 31 دقيقة فقط.

كما تأهلت فريدة محمد بالفوز على الماليزية شان يوين بثلاثة أشواط مقابل شوط بواقع (3-11) و(11-7) و(11-5) و(11-9) خلال 36 دقيقة، لتواجه في نصف النهائي هانيا الحمامي المتغلبة بدورها على لاعبة هونج كونج، شان سين يوك، بثلاثة أشواط نظيفة تفاصيلها (14-12) و(11-3) و(12-10) خلال 32 دقيقة.

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