حياة كريمة تصل قرية الشيخ مكرم بسوهاج..تطوير 25 منزلا و600 بانتظار إعادة البناء..والأهالي: شكرا يا ريس

انتهت لجان الحصر التي شكلتها محافظة سوهاج لمسح القرى الأكثر فقرا، من تحديد احتياجات قرية الشيخ مكرم من خدمات، وتم رصد ٦٠٠ منزلا تحتاج إلى إعادة بناء مرة أخرى، والانتهاء من تطوير ٢٥ منزلا في القرية.





"صدي البلد" عاش مع أهالي قرية الشيخ مكرم بعضهم سعيد بما تم تحقيقه من تطوير في منازلهم وأخرى ينتظرون مد بد العون لهم ضمن برنامج حياة كريمة.





دعاء الأهالي لا ينقطع موجهين الشكر للقائمين علي المبادرة وعبروا عن شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي لمطالبته بسرعة الانتهاء من تطوير قراهم الفقيرة، واطلاق تلك المبادرة.





أحمد علي، ٦٥ عاما يقيم بقرية الشيخ مكرم أكد أن هناك لجنة من المحافظة حضرت الي منزله منذ عدة أيام وتم عمل مقاسات لمنزله المبني بالطين والمكون من طابقين، مؤكدا أن المسئولين ابلغوه أنه خلال أيام سيتم هدم منزله وإعادة تشييده من جديد، مؤكدا أن يعيش في المنزل بصحبة زوجته وأبناءه البالغ عدده ٦ أفراد بينهم ابن تزوج حديثا داخل المنزل.





قالت زينب محمد، ٦٠ عاما: إنها تعيش في منزلها بمفردها بعد أن تزوج أبناءها وتركوا لها منزل مكون من طابق واحد مبني بالطين وجزء منه مسقوف بجريد النخل والجزء الخلفي مسقوف باعواد الذرة، مؤكدة أن هناك لجنة حضرت لمنزلها وابلغوها بأنه سيتم بناء منزلها خلال أيام.





بجوار منزل الحاجة زينب يقع منزل الحاجة سعاد ٥٠ عاما، والذي شهد عملية تطوير خلال الأيام الماضية وتم بناء منزل عصري مكون من طابق واحد وتم إيصال جميع المرافق له واصبحت الحياة تسير بداخل المنزل بشكل آدمي.





"مكنتش متخيلة أن بيتي هيكون بالشكل ده وربنا يخليلنا الريس اللي بيهتم بالغلابة وبيسال عليهم" بهذا الكلمات بدأت الحاجة زينب حديثها ووصفت منزلها القديم بأنه كان عبارة عن خرابة لم تنعم في يوم من الايام بطعم الراحة بداخله وكانت عندما تهطل الأمطار في فصل الشتاء يكون الوضع سيئ للغاية وتضطر الي الخروج من المنزل بصحبة أبنائها الثلاثة وزوجها.





وأضافت أنها الآن تنعم بحياة هادئة في منزلها الجديد وأن كان ينقصه الكثير من الأثاث الا انها تشعر بادميتها بعد أن دخلت مياه الشرب لمنزلها واصبح لديها حمام آدمي وتم تركيب سيراميك ودهان المنزل بألوان ذاهبة.





يذكر ان الدكتور احمد الانصارى محافظ سوهاج عقد سلسلة اجتماعات لبحث تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة" وتشكيل فرق لمسح القرى المستهدفة بالمبادرة , والتى تبلغ ٦٢ قرية وذلك بالتعاون بين مديرية التضامن الاجتماعى والمديريات الخدمية ومؤسسات المجتمع المدنى , لتحديد متطلبات تلك القرى , والعمل على تحسين الخدمات بها فى جميع القطاعات من تعليم وصحة ومياه شرب وصرف صحى وطرق وكهرباء , وجميع الخدمات اللازمة , ووضع خطط تنموية تهدف لرفع مستوى تلك القرى وإنشاء مشروعات تنموية وتحسين البنية الأساسية بها .





ووجه المحافظ بضرورة تسخير جميع امكانات المحافظة، على أن يتم الانتهاء من رفع كفاءة تلك القرى وتحويلها من قرى فقيرة الى قرى تتمتع بجميع المزايا والخدمات فى مختلف القطاعات في أسرع وقت.





يذكر أن المبادرة قد حددت ٦٢ قرية بمحافظة سوهاج ضمن القرى الـ١٠٠ التي سيتم تطويرها على مستوى الجمهورية، حيث اعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن أفقر 100 قرية في مصر، والتي سيتم فيها تطبيق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة»، للأسر الأولى بالرعاية، في مختلف الجمهورية، كمرحلة اولى وتستهدف المبادرة الوصول إلى 2 مليون مواطن بهذه القرى بمشاركة أكثر من 100 جمعية أهلية.