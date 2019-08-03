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محافظات

أوقاف الأقصر تعلن مراجعة تصاريح الخطابة

السبت 03/أغسطس/2019 - 01:58 م
وكيل وزارة الأوقاف
وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر
شمس يونس
وجه الشيخ سيد محمد عبدالدايم، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، مديري الإدارات بالمدن بمراجعة جميع تصاريح الخطابة بالمكافأة أو تطوعا، والتأكد من صحة جميع المستندات المقدمة، واستيفائها لشروط التصريح بالخطابة، وإلغاء التصريح لمن تتوافر فيه الشروط فورا بمعرفة المديرية.

وأكد الشيخ سيد محمد عبدالدايم، أنه في حال وقوع اي مخالفة يتحمل كل من مدير المديرية ومدير الإدارة ومفتش المنطقة، وكل من سمح له بصعود المنبر المسئولية الإدارية والقانونية، مع موافاة رئيس القطاع الديني بخطاب رسمي بانتهاء هذه المراجعة خلال أسبوعين علي الأكثر من تاريخه، .

وأشار الشيخ سيد محمد عبدالدايم إلى أنه لا يسمح بالخطابة إلا لمن له ملف رسمي وتصريح رسمي بالمديرية، حتى لو كان يحمل تصريحا من مديرية اخري، لم يكن موجها بخطاب رسمي مكتوب رئيس القطاع الديني.

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