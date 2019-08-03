موجز الرياضة.. منتخب مصر يحقق برونزية السباحة.. إمام عاشور زملكاوي.. مفاجأة في عقد كاسونجو والوداد.. الأهلي واطلع بره في برج العرب

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، وجاءت كالتالي:
منتخب مصر يحقق برونزية العالم للسباحة بالزعانف في المياه المفتوحة
حقق منتخب مصر برونزية المركز الثالث للسباحة في المياه المفتوحة تتابع 2×4 كيلو متر مختلط بالزعانف، كما حقق المنتخب الروسي المركز الأول وحصل منتخب أوكرانيا على المركز الثاني في البطولة.
تقارير مغربية تكشف مفاجأة في انتقال كاسونجو من الزمالك لـ الوداد
كشفت تقارير مغربية عن مفاجأة في صفقة انتقال اللاعب الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الزمالك، إلى صفوف الوداد البيضاوى المغربى، خلال موسم الانتقالات هذا الصيف.
مباريات يغيب عنها ميسي مع الأرجنتين.. تعرف على السبب
قرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "الكونيمبيول" إيقاف ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنيتن، لمدة 3 أشهر، وتغريمه 50 ألف دولار بسبب تصريحاته الأخيرة تجاه الاتحاد.
صدى البلد يكشف عن انضمام عناصر جديدة إلى لجنة الحكام بالجبلاية
علم "صدى البلد" من مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة أن عناصر جديدة من الحكام دخلت فى ترشيحات الجبلاية من أجل الانضمام إلى التشكيل الجديد للجنة الحكام الرئيسية.
الأهلي يواجه اطلع برة في برج العرب ذهابا وإيابا
أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إقامة مباراتي فريقه في الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، أمام فريق اطلع بره بطل جنوب السودان، في مصر.
بـ12 مليون كاش.. الزمالك يتسلم الاستغناء الخاص بـ إمام عاشور
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن المجلس سوف يحصل على الاستغناء الخاص بالتعاقد مع إمام عاشور جناح فريق غزل المحلة مساء اليوم مقابل 12 مليون جنيه.
منتخب مصر يحقق برونزية العالم للسباحة بالزعانف في المياه المفتوحة
حقق منتخب مصر برونزية المركز الثالث للسباحة في المياه المفتوحة تتابع 2×4 كيلو متر مختلط بالزعانف، كما حقق المنتخب الروسي المركز الأول وحصل منتخب أوكرانيا على المركز الثاني في البطولة.
تقارير مغربية تكشف مفاجأة في انتقال كاسونجو من الزمالك لـ الوداد
كشفت تقارير مغربية عن مفاجأة في صفقة انتقال اللاعب الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الزمالك، إلى صفوف الوداد البيضاوى المغربى، خلال موسم الانتقالات هذا الصيف.
مباريات يغيب عنها ميسي مع الأرجنتين.. تعرف على السبب
قرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "الكونيمبيول" إيقاف ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنيتن، لمدة 3 أشهر، وتغريمه 50 ألف دولار بسبب تصريحاته الأخيرة تجاه الاتحاد.
صدى البلد يكشف عن انضمام عناصر جديدة إلى لجنة الحكام بالجبلاية
علم "صدى البلد" من مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة أن عناصر جديدة من الحكام دخلت فى ترشيحات الجبلاية من أجل الانضمام إلى التشكيل الجديد للجنة الحكام الرئيسية.
الأهلي يواجه اطلع برة في برج العرب ذهابا وإيابا
أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إقامة مباراتي فريقه في الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، أمام فريق اطلع بره بطل جنوب السودان، في مصر.
بـ12 مليون كاش.. الزمالك يتسلم الاستغناء الخاص بـ إمام عاشور
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن المجلس سوف يحصل على الاستغناء الخاص بالتعاقد مع إمام عاشور جناح فريق غزل المحلة مساء اليوم مقابل 12 مليون جنيه.