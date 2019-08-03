في ذكرى ميلاده .. تعرف على سر خلاف أحمد عقل مع عادل إمام

يصادف اليوم ذكرى ميلاده الفنان أحمد عقل والذي ولد عام 1938 وبدأ مشواره الفني حين تعاون معه المخرح المسرحي سمير العصفوري وكان اول ظهور له في مسرحية الملك معروف عام 1974.



ومن أهم أعمال أحمد عقل الفنية فيلم "امريكا شيكا بيكا" بمشاركة الفنان "محمد فؤاد" وفيلم "الإرهاب والكباب" بمشاركة الفنان عادل إمام، كما شارك ايضا في بعض المسلسلات ومن ابرزها مسلسل "حضرة المتهم ابي" بمشاركة الفنان "نور الشريف".



جدير بالذكر أنه حدث خلاف بين أحمد عقل والفنان عادل إمام بسبب اعتذاره عن استكمال مسرحية "الواد سيد الشغال" كما اعتذر عن المشاركة في بطولة مسرحية الزعيم.



و قد رحل أحمد عقل عن عالمنا في فبراير 2008.