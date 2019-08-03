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أخبار البلد

4 آلاف حاج يغادرون إلى الأراضي المقدسة على متن 17 رحلة جوية

السبت 03/أغسطس/2019 - 01:50 م
حجاج
حجاج
نورهان خفاجي
سيرت الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم السبت، ١٧ رحلة جوية لنقل ٣٨٥٧ حاجًا إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج لهذا العام. 

وسيرت مصر للطيران، ١٠ رحلات إلي جدة لنقل ٢١٨٠ حاجًا و٧ رحلات إلي المدينة لنقل ١٦٧٧ حاجًا من حجاج تضامن أسيوط والغربية والمنيا وسوهاج وترانزيت كانو ولاجوس ولندن وتورنتو ونيويورك وقرعة علاقات وتنازلات وشركات سياحة بخلاف رحلات العمل.

ومن المخطط أن تنقل مصر للطيران هذا العام أكثر من 74 ألف حاج إلى الأراضي المقدسة بمعدل 24000 حاج من حجاج القرعة و12000 حاج من حجاج التضامن الاجتماعي و7000 حاج من حجاج الترانزيت و10500 حاج من حجاج السياحة والهيئات والأفراد و11000 حاج من حجاج العمل والزيارة، هذا بخلاف 9500 من حجاج دولتي مالي وفلسطين بمعدل 12 رحلة جوية لنقل 3400 حاج من الحجاج الفلسطينيين و21 رحلة جوية لنقل 6100 حاج من حجاج دولة مالي.

وتسير الشركة من مطار القاهرة الدولي 351 رحلة جوية بواقع 206 رحلة جوية إلي جدة و145 رحلة جوية إلي المدينة المنورة ، وتسيرالشركة من بين هذه الرحلات 20 رحلة جوية من مطار برج العرب إلي جدة لنقل 4600 حاج و8 رحلات جوية  من الأقصر لنقل 1800 حاج ورحلتين من أسوان لنقل 500 حاجًا وأخيرا رحلة واحدة من الغردقة لنقل 240 حاج.

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