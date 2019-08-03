4 أطعمة ترفع الكوليسترول.. الحلويات أخطرها

يعتبر الكوليسترول هو مادة المكملات التي يساء فهمها، وعلى مدى عقود يتجنب الناس تناول الأطعمة الصحية الغنية بالكوليسترول، مثل البيض بسبب الخوف من أن تزيد هذه الأطعمة من خطر الإصابة بأمراض القلب، ويرجع السبب الأول فيه إلى زيادة نسبة الكوليسترول في الدم.





الفرق ما بين الكوليسترول الضار والجيد





ولكن جميعنا لا نعلم ان هناك نوعان من الكوليسترول يمكن ان نحصل عليه فهناك كوليسترول جيد، ويدعى البروتينات الدهنية عالية الكثافة HDL، أو الكوليسترول السئ أو الضار فهو يدعي البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة LDL.





وأظهرت الأبحاث الحديثة أن تناول الأطعمة الصحية التي تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول الجيدة، لن تسبب في أضرار للجسم، أو تؤذى القلب أو الشرايين، وفقا لما جاء في موقع "هيلث لاين" الطبي.





ويعتبر الكوليسترول هو مادة شمعية موجودة في جسمك، ويمكن ان تحصل عليها من المنتجات الحيوانية، مثل: اللحوم والبيض ومنتجات الألبان، ويلعب الكوليسترول أدوارًا مهمة في إنتاج الهرمونات وفيتامين د والصفراء اللازمة لهضم الدهون.





ويعتبر الكوليسترول مكونًا أساسيًا في كل خلية من جسمك ، مما يمنح خلايا الجسم القوة والمرونة، ولكن هذا ينطبق على الكوليسترول الجيد، اما عن الكوليسترول الضار والذي يتراكم في الشرايين ويمكن ان يتسبب في الإصابة بأمراض القلب، وإنسداد الشرايين.





أطعمة ترفع نسبة الكوليسترول الضارة في الدم:





ومن أبرز الأطعمة التي يمكن ان تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول الضار، وهي:





1- الأطعمة المقلية:

وتعتبر الأطعمة المقلية، مثل اللحوم المقلية وصوص الجبن من أكثر الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول الضار، ذلك لأنها تحتوي على الدهون غير المشبعة ، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسمنة ومرض السكري و يضر بصحتك .





2- الوجبات السريعة:

يعد استهلاك الوجبات السريعة أحد عوامل الخطر الرئيسية للعديد من الأمراض المزمنة بما في ذلك أمراض القلب والسكري والسمنة، وذلك لأنها محملة بنسبة كبيرة من الكوليسترول الضار، وهو ما يجعلها تسبب في زيادة دهون البطن ، والتسبب في ضعف تنظيم السكر في الدم.





3- اللحوم المصنعة:

اللحوم المصنعة ، مثل النقانق ولحم الخنزير المقدد والكلاب الساخنة ، هي أطعمة عالية الكوليسترول الضار، حيث تم ربط الاستهلاك العالي للحوم المصنعة بزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب وبعض أنواع السرطان مثل سرطان القولون.





وقد كشفت العديد من الدراسات إلى ان استهلاك كل وجبة إضافية مقدارها 50 جرامًا من اللحوم المصنعة يوميًا، قد يرتبط بنسبة 42٪ من خطر الإصابة بأمراض القلب.





4- الحلويات:

وتشمل الحلويات الكعك والآيس كريم والحلويات وغيرها من الأطعمة غير الصحية التي تميل إلى أن تكون مرتفعة في نسبة الكوليسترول الضارة، وكذلك السكريات المضافة والدهون غير الصحية، بأمراض متعددة مثل: أمراض القلب، والسكري، وعدم انضباط ضغط الدم، وبعض أنواع السرطان، والزهايمر، وفقا لما كشفته العديد من الدراسات.



