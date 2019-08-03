ضبط 3 أشخاص سرقوا مدرسة بالإسكندرية وأشعلوا النيران فيها

نجحت الأجهزة الأمنية فى كشف ملابسات بلاغ تلقاه قسم شرطة مينا البصل بمديرية أمن الإسكندرية بنشوب حريق في مكتب إداري داخل إحدى المدارس الكائنة بدائرة القسم، وتم إخماده دون حدوث إصابات.



تقرر تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالإسكندرية حيث توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" - جميعهم مُقيمين بدائرة القسم.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة بدافع السرقة، وقيامهم بدخول المدرسة (بإسلوب تسلق السور) ، والاستيلاء على (كمية من مقابض الأبواب ومحابس المياه ، ميكرفون ، أكلاشيه أرقام) ، وعقب ذلك قاموا بإشعال النيران بالمكتب المُشار إليه لإخفاء معالم جريمتهم ، وأرشدوا عن المسروقات.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.