مصر للطيران تنقل غدا 2400 حاج للأراضي المقدسة على متن 12 رحلة

تواصل شركة مصر للطيران، تسيير رحلاتها إلي الأراضي المقدسة لنقل حجاج بيت الله الحرام، حيث تسير الشركة غدًا الأحد، ١٢ رحلة جوية إلي كل من جدة والمدينة المنورة لنقل ٢٤٢٤ حاجًا.





وتسير مصر للطيران، ١٠ رحلات إلي جدة لنقل ٢٢٤٥ حاجًا ورحلتين إلى المدينة المنورة لنقل حجاج ترانزيت واشنطن وتورنتو ولندن وباريس ودار السلام و نيويورك و أبوجا، وتضامن قنا وكفر الشيخ وقرعة علاقات واضافات شمال سيناء وبعثات داخلية وحج أفراد بخلاف رحلات العمل.





ومن المخطط أن تنقل مصرللطيران هذا العام اكثر من 74 ألف حاج إلى الأراضي المقدسة بمعدل 24000 حاج من حجاج القرعة و12000 حاج من حجاج التضامن الإجتماعي و7000 حاج من حجاج الترانزيت و10500 حاجا من حجاج السياحة والهيئات والأفراد و11000حاج من حجاج العمل والزيارة ، هذا بخلاف 9500 من حجاج دولتي مالي وفلسطين بمعدل 12 رحلة جوية لنقل 3400 حاج من الحجاج الفلسطنيين و21 رحلة جوية لنقل 6100 حاج من حجاج دولة مالي.





وتسير الشركة من مطار القاهرة الدولي 351 رحلة جوية بواقع 206 رحلة جوية إلي جدة و145 رحلة جوية إلي المدينة المنورة ، وتسيرالشركة من بين هذه الرحلات 20 رحلة جوية من مطار برج العرب إلي جدة لنقل 4600 حاج و8 رحلات جوية من الأقصر لنقل 1800 حاج ورحلتين من أسوان لنقل 500 حاج وأخيرا رحلة واحدة من الغردقة لنقل 240 حاجا.