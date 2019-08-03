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الهند تعيد نائب رئيس المالديف السابق إلى بلاده

السبت 03/أغسطس/2019 - 01:58 م
صدى البلد
رويترز
أفاد مصدران مطلعان اليوم السبت بأن السلطات الهندية أرسلت نائب رئيس جزر المالديف السابق أحمد أديب إلى بلاده وذلك بعد أيام من دخوله الهند بشكل غير قانوني على متن زورق سحب.

وقال مسؤولون بالشرطة وميناء توتوكودي بجنوب الهند إن السلطات احتجزت أديب في وقت مبكر يوم الخميس بناء على معلومات تلقتها من الشركة المشغلة لزورق السحب الذي يرفع علم سنغافورة.

وقال مسؤول بالميناء: إن أديب أعيد يوم الجمعة على متن زورق ترافقه سفينة تابعة لخفر السواحل.

وذكر مسؤول بوزارة الخارجية في جزر المالديف أن من المتوقع وصول أديب يوم الأحد أو الاثنين.

ولم يتسن الوصول لمسؤولين من الشرطة بالمالديف ولا وزارة الشؤون الخارجية الهندية للتعقيب.

وحُكم على أديب البالغ من العمر 37 عاما بالسجن 15 عاما في عام 2016 بتهمة التآمر لاغتيال رئيس البلاد آنذاك عبد الله يمين. وأدين أيضا بالفساد والإرهاب ويواجه في المجمل عقوبة السجن لمدة 33 عاما.

وكان أديب، وهو شاهد رئيسي في قضية غسل أموال ضد يمين، يُنظر إليه في وقت من الأوقات على أنه الرئيس المقبل لسلسلة الجزر الواقعة بالمحيط الهندي.

وقالت مجموعة (جيرنيكا 37) القانونية، التي تمثل أديب ومقرها لندن، في بيان يوم الخميس إن نائب الرئيس السابق "سعى للحصول على حماية الهند" مضيفة أنه بدأ عملية للحصول على لجوء سياسي بعد فراره من المالديف خوفا على حياته.

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