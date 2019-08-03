تستهدف العالم العربي.. منظمة إسرائيلية لتهويد المسلمين على صفحات التواصل الاجتماعي

كشف موقع "المونيتور" العبري اليوم السبت عن منظمة إسرائيلية تنشط على صفحات التواصل الاجتماعي باللغة العربية تهدف لتهويد المسلمين من خلال البحث عن المسلمين ذوي الجذور اليهودية فى العالم العربي وإقناعهم بالعودة إلى الديانة اليهودية وتهجيرهم لـ إسرائيل.





وقال "المونيتور" إن منظمة "ياد لـ أحيم" وتعني "يد لـ الإخوة" إسرائيلية تزعم أنها ليست صهيونية نشطت على صفحات التواصل الاجتماعي وتعمل على منع اندماج المسلمين ممن لهم جذور يهودية من ناحية الجد أو الجدة فى العالم العربي وتحاول تهجيرهم لـ إسرائيل.





وأكد الصحفي الإسرائيلي والمحلل السياسي الحريدي "مردخاي جولدمان" أن تلك المنظمة تهدف للوصول إلى أولئك المسلمين الذين كانت أصولهم يهودية، وتحاول إعادتهم إلى الشعب اليهودي من خلال حملة يقودها المغني الإسرائيلي الناطق بالعربية "زيف يحزقئيل".





ويتقن "زيف يحزقئيل"، اللغة العربية، ويعزف ويغني أغاني لـ أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب وعبد الحليم حافظ لتحقيق أهداف المنظمة التابع لها.



