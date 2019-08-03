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أخبار البلد

تنفيذ 8 قرارات إزالة لاعتداءات على مجرى نهر النيل بدمياط

السبت 03/أغسطس/2019 - 02:12 م
أعمال إزالة
أعمال إزالة
جمال صلاح الدين
نفذت مصلحة الري التابعة لوزارة الموارد المائية والري، 8 قرارات إزالة بمنطقة بشربين شمال دمياط لاعتداء على أراض نهر النيل بدمياط، صباح اليوم السبت.

وقامت لجنة من مصلحة الري بالمرور على المسطح المائي لنهر النيل بالقاهرة الكبرى بدائرة زمام تفتيش نيل الجيزة لمتابعة أعمال نظافة المجري من الحشائش الغاطسة والعائمة والجرفية وذلك في الحبس من شمال كوبري عباس حتي رأس جزيرة القرصية.

وقام عمال المصلحة بانتشال حيوان نافق بالمجرى يتحرك مع التيار بحرى كوبرى عباس والتعامل معه ودفنه دفنا صحيا آمنا.

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