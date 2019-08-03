تمثال رمسيس الثاني بالأقصر يثير الجدل من جديد.. أخطاء في الترميم ومخالفة للمواثيق الدولية.. صور

عاد تمثال الملك رمسيس الثاني أمام معبد الأقصر لتصدر المشهد الأثري مرة أخرى، وذلك بعدما أثار الجدل منذ إزاحة الستار عنه في أبريل الماضي، وذلك حول وضعه الأوزيري وترميمه، والذي شابته عدة أخطاء اعترفت وزارة الآثار بها في شجاعة، وبعدها تمت تغطيته مرة أخرى لإصلاح أخطاء الترميم.



قصة التمثال بدأت قبل 3 سنوات، حينما قررت وزارة الآثار إعادة إقامة التماثيل الواقفة والتي كانت أمام واجهة معبد الأقصر، وهذه التماثيل كانت تهشمت إلى قطع أحجار متناثرة منذ أزمنة وسنوات بعيدة، وظلت في معبد الأقصر إلى أن نجحت وزارة الآثار في 2016 في إقامة أول تمثال، إذ تم تشكيل فريق عمل قام بتجميع أجزاء التمثال، وافتتحه رسميًا يوم التراث العالمي 18/4/2017، واستمر العمل بعدها في التمثال الثاني وتم افتتاحه في 18/4/2018.



ورغم اتجاه الوزارة للاكتفاء بهذين التمثالين لقلة الأحجار الأصلية التي تخص التمثال الثالث، كما أن الوضع الأوزيري له مختلف عن أقرانه وقد يثير الجدل، إلا أنه تقرر العمل في تجميع وتركيب التمثال الثالث بالتعاون مع بعثة شيكاغو الأمريكية العاملة في معبد الأقصر، وبمقتضى التعاون تقرر أن تتولى البعثة إمداد الجانب المصري بما يحتاجه المشروع من مواد ترميم وأدوات وغيرها.

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وبدأ العمل في التمثال وتم افتتاحه رسميًا في يوم التراث العالمي 18 أبريل الماضي، وعقب إزاحة الستار عنه أثار جدلا كبيرا بين علماء الآثار والمتخصصين حول نقطتين، حيث رأى فريق منهم عدم جواز وضع تمثال أوزيري أمام واجهة المعبد، فيما أيد فريق آخر ذلك، وبعد سجال علمي كبير ثبتت صحة وجهة نظر المؤيدين للوضع الأوزيري للتمثال إلى حد كبير.



والنقطة الثانية دارت حول أخطاء الترميم التي ظهرت على التمثال، خاصة عدم تماثل نسب الذراعين، حيث ظهر أحدهما أكبر من الآخر، أخطاء في تمثيل الصولجانات التي يحملها الملك، وعدم تماثل الكتفين واختلاف نسب التمثال في منطقة الصدر والبطن عن باقي الجسم، والتمثيل الخاطئ لرداء الملك، تشوه القدمين وعدم تماثلهما وعدم صحة نسب الساقين والقدمين، وظهور تلوين منفر على التمثال، ونتج عن هذا إحراج عدة أطراف.



ورغم انتظارها لمدة طويلة بعض الشيء، إلا أن وزارة الآثار قررت بشجاعة الاعتراف بأنه ظهرت بالفعل أخطاء في التمثال نتيجة استعجال فريق العمل لمحاولة الانتهاء من ترميم التمثال في الموعد المحدد، وقامت الوزارة بتغطية التمثال مرة أخرى لتلافي الأخطاء وإصلاح العيوب، وفي نهاية يونيو الماضي تم الانتهاء من تصحيح أخطاء ترميم التمثال، وتمت إزالة الغطاء من على التمثال منذ عدة أيام في صمت تام من الآثار.



وكانت المفاجأة أن أخطاء الترميم زادت في التمثال مرة أخرى، حيث ظهرت عيوب في تمثيل حجم وشكل الذراعين وظهرا بشكل غير سليم، ثم ظهرت عيوب في تمثيل منطقة البطن التي ظهرت بشكل منتفخ بوضوح، مما أثار السخرية وشبه البعض التمثال بتماثيل إخناتون المعروفة بوضعية البطن الممتلئ والأفخاذ العريضة.



كما ظهرت نقبة "رداء" التمثال التي يرتديها الملك بشكل طويل للغاية ولا تناسب التمثال ولا منحوتات رمسيس الثاني المشابهة، كما أن هناك عدم تماثل في حجم الساقين والقدمين مع باقي نسب التمثال، وأرجع البعض هذه الأخطاء لعدم وجود دراسة متأنية للتمثال وأجزائه قبل البدء في العمل.



وفجر مصدر أثري مفاجأة حول فكرة إعادة بناء التمثال من البداية، حيث إن الكتل الأصلية الباقية من التمثال لا تتجاوز 15% منه، بما يعني أن نسبة الاستكمالات الحديثة بلغت ما يقرب من 85% من التمثال، وهو ما يخالف اتفاقيات حماية التراث العالمي الموقعة عليها مصر وأسس الترميم وصيانة الآثار، التي حددت نسبة الاستكمالات الحديثة بما لا يتجاوز 40% من أصل الأثر بأي حال من الأحوال، وما زاد عن ذلك يفقد الأثر صفته الأثرية.



وقال المصدر إنه لكل ملك من ملوك الفراعنة أسلوبه الخاص في تصوير تماثيله، وتفرد كل منهم في تصوير تفاصيل مختلفة عن الآخر، وهو ما لم يلم به فريق العمل لعدم وجود الدراسة المتخصصة والاستعانة بعلماء الآثار، والمفاجأة الأخرى أن استكمال الأجزاء الناقصة من التمثال تم بعمل قوالب من الجبس على تمثال مشابه من معبد الكرنك، ورغم ذلك ظهر التمثال بهذه العيوب، مما يؤكد تفرد كل تمثال عن الآخر وخطأ فكرة القوالب غير المدروسة علميًا.



وأضاف المصدر: "المشكلة الكبرى في إيجاد حلول لمعالجة هذه المعضلة، خاصة أنه لا حل إلا بطريقتين؛ إما إزالة التمثال بشكل كامل وإعادة عرض الكتل الأثرية الأصلية منه بشكل لائق، أو عمل تعديلات أخرى بعد الدراسات المتأنية لإخراج التمثال بالشكل الملائم، وفي كلتا الحالتين سيكون هناك تأثير ضار لتكسير الاستكمالات الحديثة على الكتل الأصلية للتمثال وما قد يحدث لها من تشويه أو تدمير.